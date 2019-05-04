週末放晴 高溫估破30度

2019-05-04

〔記者楊綿傑、劉濱銓／綜合報導〕連日下雨後，北台灣昨日太陽露臉、天氣好轉，台北市終於等到懸日美景。氣象局預測，今明週休二日，各地有機會轉晴，高溫回升到卅度以上，民眾可規劃戶外活動。北市懸日也可望持續在峨眉街現身。

玉山驚現飛碟斗笠雲 北市等到懸日美景

玉山群峰近日則是出現大跨度斗笠雲，籠罩玉山主峰與北北峰，扁平狀雲層彷彿飛碟。玉山北峰氣象站表示，上月底中南部出現東北季風，水平氣流南下，遇上高山，經抬升作用，氣流在山頂凝結成雲團，若氣流作用持續，還會出現層層堆積的情況。

氣象局預報員林定宜表示，今天東北季風減弱，北部雲量稍多，東部有局部短暫陣雨，其他地區都是多雲到晴，但要注意午後局部短暫雷陣雨，類似天氣型態維持到明天。

下週一變天，上午東半部有局部短暫陣雨，下半天之後受到鋒面影響，西半部陸續轉成局部短暫陣雨或雷雨天氣。下週三、下週四受到鋒面影響，幾乎全台都會下雨，局部地區有短暫陣雨或雷雨，或是較大雨勢發生的機率。

林定宜也提醒，已經進入五、六月梅雨季節，梅雨季汛期可能會有強降雨，民眾請注意劇烈天氣變化，以及可能發生淹水的情形。

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