放生變殺生／龜殼遭刻名字 淡水龜放生大海慘死

2019-05-04

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市和平島公園四月底淨灘時，在阿拉寶灣發現一隻淡水龜屍體，龜殼上還刻有「謝許素珠」四個字，初步研判是遭人帶到海邊放生，結果竟變成殺生。和平島公園在臉書上披露此事，呼籲民眾愛惜生命；有民眾發現，五年前撿到龜殼上刻有「許素珠」的烏龜，懷疑是同一人所為。

和平島公園前天深夜在官方臉書粉絲專頁上貼文，四月二十九日在阿拉寶灣淨灘時，發現一隻龜殼上刻有「謝許素珠」的淡水龜屍體，第一時間大家都感到相當憤慨及心疼，因為龜殼是烏龜全身骨骼系統的一部分，刻字的一筆一畫，都會讓牠經歷巨大的痛苦。

該篇貼文一出立即引發大批民眾熱議，紛紛留言「這看起來應該是迷信放生就有功德的刻字」、「這樣會有報應」。和平島公園表示，會把照片分享出來，是希望讓更多人了解到生命的價值與脆弱，友善大自然。

彭姓民眾看到貼文，也在臉書上分享他五年前撿到的烏龜，龜殼上刻有「許素珠」三字，民眾質疑是同一人或團體放生。

基隆動保所長陳瑞濱表示，如果是在活的野生龜上刻字則違反野生動物保育法，但淡水龜非保育類無罰責；若是飼養的，可依違反動物保護法，可罰三千到一萬五千元。此外，如果烏龜死後在龜背刻字，也未觸法。

北觀處副處長金玉珍表示，農委會依漁業法訂有「水產動物增殖放流限制及應遵行事項」，放流水產動物親體、種苗活體，應於十五天前送縣市主管機關備查，且放流的物種應為本地種，禁止外來種，放流的時間與地點，也需依據放流物種的棲息環境及生態特性選擇。

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