健忘+全身痠痛 恐「纖維肌痛症」上身

2019-05-04

病患多中年人 生活壓力較大 常找不出病因

〔記者吳亮儀／台北報導〕打開冰箱瞬間忘了要拿什麼、短期記憶差、工作沒效率、失眠、全身多處不明原因痠痛，但到醫院看了許多科仍找不出病因，你可能罹患了壓力引發的「纖維肌痛症」。

台灣約有2％病患 女性居多

台灣神經學會昨天舉辦年會，會中發表新研究指出，台灣約有二％可能為「纖維肌痛症」病患，症狀包括健忘、分心、執行功能衰退，且身體多處疼痛，女性居多，病因可能和壓力荷爾蒙的分泌失調有關。

這項研究為期兩年，第一年收案人數六十人，平均年齡四十二歲，以女性較多。台北榮總神經醫學中心醫師陳韋達說，有個病患廿二歲時出車禍腰部受傷，十八年來腰部疼痛逐漸擴張到全身，常忘東忘西、失眠，甚至開冰箱瞬間忘了要拿什麼東西，看了復健科、骨科、風濕免疫科，都找不出原因。

陳韋達說，纖維肌痛症病患可能因長期疼痛與壓力，導致壓力荷爾蒙（可體松）分泌失調，這名病患也是因長期生活壓力罹患此病。

多做運動紓壓 症狀大幅減輕

後來給予病患神經穩定劑，並要她多做運動紓壓，包括熱身、柔軟操、有氧運動和肌力運動，症狀大幅減輕。陳韋達笑說，這名女病患還考了健身教練執照，練到體脂肪僅八％。

北榮一般神經科醫師王培寧指出，針對纖維肌痛症病患研究顯示，雖然他們認知減退程度尚未嚴重到認知障礙，但與同年齡的健康人相比，患者記憶力、注意力和執行功能明顯較差，造成日常生活許多困擾。

北榮神經醫學中心醫師林儀儒指出，研究分析纖維肌痛症患者口水中的壓力荷爾蒙濃度，發現有分泌不足傾向，分泌不足程度越嚴重，短期記憶測驗的分數越差，顯示患者的認知功能衰退可能與壓力荷爾蒙的分泌失調有關。

陳韋達說，病患通常都是中年人，生活壓力較大，建議民眾若身體多處疼痛，在各科檢查都找不出原因，可到神經內科檢查。他也強調，接受神經穩定劑只能治標，多運動才是治本方法，多運動能避免得到這種疾病。

纖維肌痛症小檔案

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