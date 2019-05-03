選擇專業醫師 拒絕微整塑膠臉

2019-05-03

文／林靜芸

微整盛行使用填充物注射，可以撫平皺紋、拉提鬆弛、雕塑輪廓。作完微整有的人變年輕漂亮，有的人卻變怪，讓人不知要稱讚還是嫌棄，例如某位男性名人，微整之後臉部變形，被人在背後說他不必戴面具，就可以飾演歌劇魅影的男主角。

影歌星站在愛美的第一線，媒體也常報導他們微整之後臉部僵硬，滿臉玻尿酸的圖片。

◎微整注射填充物，想要變得美麗自然，以下有幾個建議：

●使用優良產品：優良產品在組織相容性、持久度，以及填充、提拉、塑形的效果，經過檢視，比較可靠。

●選擇合格醫療院所以及專業醫師：合格醫療院所才能提供標準的醫療，醫師猶如「開發西部時的神槍手」，是治療成功的關鍵。

●針對目標選擇不同的注射方法：處理魚尾紋等皺紋時，需要的是多點、表淺、薄層注射；法令紋等動態紋可以打在肌肉進入皮膚的插入點（鼻翼旁的三角部位），使肌肉力量減弱；臉頰鬆弛可以打在耳前的肌筋膜提拉皮瓣，也可以打在顴骨附近，使笑肌因為滑輪效應，提拉臉頰改善鬆弛；如果是豐額、隆鼻、拉長下巴等輪廓塑形，填充物須注射於骨膜下。

●控制劑量與解剖層次：從以上的說明可以了解，完美的注射必須控制劑量、精準下載藥劑於解剖上微小的空間。

●尊重微整的原則：微整強調微改變，低風險，低修復期。須控制瘀青、腫脹、感染、過敏等。

●注射整形有先天限制：微整注射填充物來治療老化，以一件過時的裙子比喻，微整可以熨平皺紋，可以繡補破洞，但是老化太厲害猶如裙子的腰太細或下襬太長，必須手術治療才可能有效。

（作者為聯合整形外科診所院長）

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