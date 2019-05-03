子宮外孕胚胎 竟著床剖腹產疤痕處

2019-05-03

記者彭健禮／苗栗報導

37歲黃小姐已有2胎剖腹產紀錄，日前發現再次懷孕，沒想到胚胎卻著床在她之前剖腹產的疤痕上，因懷孕已7週，幾乎快把疤痕處的子宮膜撐破，所幸在接受醫師腹腔鏡手術後，不僅保住她的子宮與生育能力，也因微創手術傷口小，恢復狀況良好。

黃小姐育有2名男孩，這2胎都是剖腹產生出；今年3月間，她發現再度懷孕，到住家鄰近的婦產科診所檢查，被告知胚胎著床位置低、可能會流產。而她因出血，回到以前剖腹產的新竹某醫院檢查，醫師發現胚胎已有心跳，因此建議安胎治療。

但家人不放心，且日前見到本報報導大千綜合醫院有關剖腹產疤痕外孕的新聞，建議到大千婦產科檢查，才發現黃女胚胎不是位置偏低，而是著床在先前剖腹產的疤痕位置，且因已懷孕7週，胚胎幾乎快要撐破子宮膜。

幾乎撐破子宮膜

大千醫院醫療副院長暨婦產科醫師林敬旺指出，剖腹產疤痕處子宮外孕相當罕見，大部分的婦產科醫師都沒遇過，所以常被誤判為著床位置偏低，因而延誤了處理的時機。

猶如炸彈藏體內

林敬旺說，黃小姐到院時，胚胎週數已達7週，若沒有及時處理非常危險；手術時也證實，黃小姐的剖腹產疤痕處因被直徑約4公分的胚胎撐大，子宮外層已薄如蟬翼，就像炸彈藏在體內，隨時有子宮破裂的危險；若子宮破裂大出血，通常需要摘除子宮以止血，嚴重時甚至會因失血過多而死亡。

林敬旺觀察，近年來因剖腹產率上升，導致剖腹產疤痕處子宮外孕也有上升的趨勢，他特別提醒曾有剖腹產史的孕婦一定要注意，請醫師確認胚胎是否著床在子宮內正常的位置，若有疑問，一定要儘早到有經驗的醫院確診及處置。

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