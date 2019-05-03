血型不同 孝子捐肝救父

2019-05-03

記者蔡淑媛／台中報導

52歲林先生是母體垂直感染的B型肝炎帶原者，他的媽媽和哥哥分別在他20歲出頭時，因肝癌過世，而他在兩年內經歷6次肝癌復發，先後接受電燒、栓塞、切除左肝都難以控制病情。22歲的長子挺身捐肝，雖然父子血型不同但排斥性低，醫療團隊克服手術困難，成功完成肝移植。

昨天林先生感謝重生，兒子也說：「很高興能與父親同『肝』同苦，父子連心！」

林先生20歲捐血時，才發現罹患B型肝炎，定期追蹤到40歲時發現肝硬化、50歲罹患肝癌第二期，腫瘤多發性增生，遍布肝臟，最大有3公分大，兩年內接受2次電燒、4次栓塞治療，去年底切除左肝，並等待大愛肝移植，但肝癌持續復發。

移植60%、680克右肝

林先生育有3子，最小的才就讀小六，長子不忍爸爸受肝癌折磨，主動提議捐肝，但父子血型不同，分別為O型與A型，台中榮總一般外科主任鄭紹彬指出，兩人經配對評估血液的抗體排斥性較低，可不經血漿置換或服藥就能肝移植。

林先生今年2月接受兒子右肝60％、680克的肝臟移植，但他自己原本的肝臟因嚴重肝硬化和多次電燒、栓塞、切除左肝，肝組織及結構已遭嚴重破壞，且與橫膈膜、腸道嚴重沾黏，肝臟大血管也變得狹窄，增加換肝和縫合困難，手術醫師陳怡如歷經10小時成功完成，昨天林家父子出面感謝醫療團隊。林先生表示，預計年底就能重回工作崗位。

B肝患者務必定期追蹤

鄭紹彬表示，林先生的B肝病毒指數高，且肝癌多發性增生，若不換肝，一般存活約3年，5年復發率60％，換肝後可降到13％，生活品質大幅改善，但仍要持續服用抗病毒和抗排斥藥物。

台中榮總胃腸肝膽科醫師李騰裕表示，林先生的母親和哥哥因肝癌過世，姊妹也罹患B肝，家族的B型肝炎病毒性強，且他的病毒量大，肝病的三部曲「肝炎、肝硬化、肝癌」全都經歷了。

他提醒，B肝帶原者一定要定期追蹤，很多人不知道自己有B肝，因此有肝癌家族史，應檢查確認，如果B肝病毒量大、肝硬化、肝功能指數高，則要接受抗病毒藥物治療，可降低7成惡化風險；而民眾平常也要注意，若有小便黃、眼白黃、上腹痛和易疲倦徵兆，要儘速就醫。

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