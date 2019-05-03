藍委喊芭樂價跌 農民：已回穩、勿唱衰

2019-05-03

〔記者陳昀、簡惠茹／台北報導〕國民黨立委昨天召開記者會高喊芭樂和鳳梨價格下跌，農委會回應指目前價格已回升，高雄芭樂農也強調芭樂價格已在回漲走穩，希望立委與外界不要再唱衰水果價格，反而造成採購價格被壓低。

立院國民黨團昨召開記者會指出，芭樂、鳳梨近月面臨嚴重價跌，比起去年，平均價格掉到二分之一到四分之一不等，在台北水果行買一整堆芭樂才一百元，想見農民的血本無歸。

農委會農糧署副署長蘇茂祥則引述數據指出，金鑽鳳梨昨天在台北農產運銷公司平均拍賣價格每公斤二十八．一元，已較二月下旬上漲十六．六元，也比去年同期上漲五．六元；芭樂昨天北農拍賣平均十八．二元，也比四月上旬上漲三．六元。

立委亂喊 貿易商會砍價收購

燕巢青隆運銷合作社理事主席張厚深表示，立委這樣動不動就說產銷失調、水果價格崩盤，真的不是在幫助農民，而是傷害農民；立委一說出水果低到只剩多少錢，貿易商就會拿這樣的價格來跟農民收購，亂喊低價才會害農民血本無歸。

張厚深也請立委看看實際的芭樂價格，他們燕巢芭樂昨天的拍賣價格上品已經有每公斤二十五到三十元，水果有分成上品、中品和下品，下品那種爛爛的芭樂價格當然比較不好，可是不能拿下品的價格以偏概全，說成芭樂崩盤。

張厚深說，芭樂拍賣價格從四月中就開始上漲了，價格好起來的時候，立委又在開記者會唱衰，到底是不是真的想幫助農民？還是只是想幫貿易商壓低收購的價格？

農糧署表示，希望外界不要任意唱衰農產價格，對類似行為表達強烈遺憾，呼籲各界更積極協助農產品行銷，勿炒作失衡議題干擾市場價格，損害農民權益。

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