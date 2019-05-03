文基法初審通過─保障藝文工作者勞權 半年內修法

2019-05-03

〔記者陳昱勳／台北報導〕藝文工作環境普遍有高工時卻低薪資的問題，立法院教委會昨日進行文化基本法草案審查，外界聚焦的藝文工作者勞動權益保障、文化影響評估等事項，均以附帶決議或修改條文等修正後通過。召委蔡培慧表示，此案不用送黨團協商，直接送院會討論，文化部長鄭麗君會後表示感謝，期待盡快三讀通過，以利編列明年相關預算。

昨日審查過程中，藝文團體於立院外表達訴求。台北市藝術創作者職業工會秘書長謝毅弘表示，目前藝術工作者平均薪資僅約三．七萬元，希望文基法盡早通過，也期望藉由文基法改善現行藝術工作者普遍低薪，以及非典勞動環境。

不過，原文基法中「保障藝文工作者勞動權益」相關草案有「另以法律定之」文字，遭政院刪除，立委建議仍應明訂藝文工作者基本生活所需最低保障。鄭麗君指出，修改涉及勞動權益、政府制度等問題，建議修改文化藝術獎助條例。

討論後，通過文基法第廿條以附帶決議方式修改文化藝術獎助條例，盤點藝文工作者相關保障法規，並與其他部會協商，於六個月內提出修法建議。

在文化影響評估部分，院版第廿二條中明定「國家制定重大政策、法律及計畫有影響文化之虞時，各相關部會得於（行政院）文化會報提出文化影響分析報告」文字。

此外，目前全國文化資產總數量逾兩千處，其中國公有文化資產占總數近六成，文化部表示，目前初審通過的文基法草案第九條若三讀後，未來作為國公有文化資產所有人、管理人的政府機關（構），也都必須編列預算保存、修復及活化其所有或管理的文化資產。

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