今年首例屈公病 女移工境外感染

2019-05-02

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨公布今年首例屈公病，為居住中部的20多歲女性印尼籍移工，曾有印尼旅遊史，依個案潛伏期活動史研判感染地為印尼，目前防蚊隔離中。

根據疾管署資料，人被帶有屈公病毒的病媒蚊（例如埃及斑蚊或白線斑蚊）叮咬會遭到感染，但不會直接人傳人，主要症狀是突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛等，約半數會出現皮疹，症狀持續約3至7天，多數一週內可康復，但部分會有嚴重關節痛，並持續數個月。

法定傳染病 症狀似登革熱

此次新增女性患者在3月13日至4月28日，與同在台灣工作的印尼籍丈夫返回印尼，並於4月26日出現發燒、流鼻水症狀，28日入境台灣時，因發燒遭機場檢疫站攔檢並送驗確診；目前其同行丈夫及在台同住接觸者等無疑似症狀，將持續監測至5月28日。

疾管署副署長莊人祥表示，屈公病的傳播媒介、發病症狀與登革熱類似，從2007年10月將屈公病納入我國法定傳染病以來，累計113例均為境外移入，9成感染地為東南亞國家，尤其是印尼、菲律賓最多。

莊人祥提醒，民眾前往登革熱、屈公病流行地區，應落實個人防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，在身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍；返國後如出現發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊史、活動史。

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