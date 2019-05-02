創紀錄 282公斤關島男 胃繞道術減重

2019-05-02

記者黃旭磊／高雄報導

一名282公斤關島男子，父母相繼亡故，為避免步上後塵而憂心健康問題，來台進行減重手術，醫院需動用12名醫護人員搬動其身體，醫師「執刀過程如舉啞鈴，術後雙臂疼痛3天」；該男術後大讚台灣醫療水準。

關島籍賈書亞（Joshua Aguon）身高172公分，BMI高達95.32（正常人18~32），為身體質量指數「超級超級肥胖等級」，由於父母去年相繼亡故，憂心自身健康，帶著唯一至親妹妹來台進行胃繞道微創手術，先由高雄阮綜合醫院體系「國際代謝形體醫學中心」調整飲食，一週後體重降至273公斤，4月24日由中國醫藥大學附設醫院醫師黃致錕，進行微創胃繞道手術。

醫師執刀如舉啞鈴 雙臂疼3天

住院前，團隊派9人座專車前往桃園機場接機，賈書亞一人佔3座位，體型也屢屢超出測量儀器上限，成為該中心來台減重最重病人。

黃致錕說，患者腹部橫向寬度達80公分，不能躺平，需由12名醫護人員搬動，而麻醉科耗費2小時完成全身麻醉，動刀使用15公分導管切割肥厚腹壁肌，導引90%胃部體積及1/3腸道繞道，「執刀過程如舉啞鈴，術後雙臂疼痛3天」。

賈書亞術後3小時即下床如廁，並立即減重12.2公斤，還將進行2階段拉皮手術。

賈書亞說，父母去年因心肌梗塞等病因，相隔3個月先後亡故，「強烈感受到要健康，才能活出自我」。而以前愛吃牛奶、起司、汽水、咖啡因及含糖飲料，幾乎天天吃豬、牛肉，控制飲食還是無法達到減重目標。如今，經醫療人士介紹來台，減重已初見成效，讚許台灣醫療水準真不錯。

醫療團隊12年來，黃致錕親自操刀累積超過4000例減肥手術，他強調，肥胖治療不只少吃多動，若家族有肥胖史，控制飲食還是無法減重，需就醫評估手術必要性。

團隊建議，身體質量BMI指數大於32，節食仍未改善，可能是腸胃道賀爾蒙失調，可透過外科治療降低飽足感及腸胃道吸收。

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