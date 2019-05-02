紫外線照光 揮別皮膚癢

2019-05-02

文／蔡文騫

陳先生是一位乾癬病友，長久以來不規則地使用外用藥膏，那天來到門診，乾癬病況明顯控制不佳，他表示因為很久沒回診且最近熬夜作息不正常，終於下定決心要好好面對治療了。但他以前每次吃免疫抑制劑，肝指數都會上升，腎功能也不佳，想知道還有沒有甚麼安全的治療方式。

我們向陳先生說明，可以考慮紫外線照光治療，進行皮膚免疫反應的調節，照光機有不同的波長與機型，有不同的作用面積與深度，身體與四肢可以大範圍全身照光，頭皮等也可以使用小型的手持機型。

照光治療 調節皮膚免疫反應

陳先生問：「照光有副作用嗎？」其實在皮膚科醫師的嚴格監督下，照光治療本身是安全的，即使孕婦通常也可以接受治療，但是高能量的紫外線治療並不是完全沒有副作用！

最常見的是副作用是曬傷，劑量過高、病人沒有經過良好教育、執行人員經驗不足等，都可能造成全身大面積燙傷、起水泡、劇烈疼痛，甚至發燒、脫水等狀況。

隨著療程，陳先生順利增加照光的劑量，他想知道：「為什麼每次照光時間要變長呢？」照光後，因為表皮層變厚跟黑色素變多，劑量未依合理速度增加時，等於沒有讓紫外線產生預期的效果，這時照光也只是浪費時間與醫療費用而已，而合理的劑量增減，有賴於皮膚科醫師的經驗與觀察皮膚照光後發紅反應來調整。

避免副作用 應先經醫師評估

幾個月後，陳先生的狀況改善了，他熱心地問：「我的鄰居也常抱怨皮膚癢，他也可以照光嗎？」

照光治療基本的皮膚疾病適應症有：乾癬、全身性濕疹、白斑、肝腎疾病相關的慢性皮膚癢等等，但不是每個病人都需要或適合照光，照光有時是輔助、有時是主要治療，病人的膚色、皮膚厚度、病灶分布、疾病嚴重度和持續時間等，都必須列入考量。

再來未經過皮膚科醫師正確診斷疾病也有很大的風險，如果病人的病情是會受到紫外線惡化的，例如紅斑性狼瘡等，反而可能越照越糟糕。

（作者為台灣皮膚科醫學會醫師）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/