領先全球！以醣脂分子進行癌症免疫治療

2019-05-02

研究30餘年 院士陳鈴津創新

〔記者簡惠茹／台北報導〕幼童殺手「神經母細胞瘤」致死率高達六成，中研院院士陳鈴津突破過去以蛋白質作為癌症標靶治療的侷限，成為全球第一個以醣脂分子作為標靶進行癌症免疫治療的先驅，不復發的機率也提高二十％。

神經母細胞瘤是罕見且治癒率極低的兒童癌症，主要出現在兩歲到七歲的幼兒身上，因初期沒明顯症狀，等到孩子說痛的時候，幾乎都已到第四期，致死率高達六成。且比起一般成人癌症癌細胞分裂每個月一次，神經母細胞瘤每二十七小時就分裂一次，幾乎每天都在變大。美國一年大概有一千多名病例，台灣約十五例。

治療神經母細胞瘤 不復發率提高20％

中研院院士、林口長庚紀念醫院特聘講座教授陳鈴津，以醣脂分子GD2作為治療神經母細胞瘤癌症的標靶研究長達三十多年，昨在科技部發表研究成果。

陳鈴津表示，透過癌症免疫療法，可利用攻擊腫瘤的免疫力來對抗癌症，其中常見療法是使用人造的免疫物質來攻擊癌細胞，例如單株抗體。目前核准的抗體藥物只有六、七十種，幾乎都侷限以蛋白質作為標靶，其中能辨認癌症抗原的十四種都是蛋白質。

突破以蛋白質做為標靶藥物的侷限

但是癌細胞上除了蛋白質，也有許多醣分子，陳鈴津指出，當初在尋找神經母細胞瘤高表現抗原的時候，發現醣脂分子GD2可以清楚辨識神經母細胞瘤，因此可作為癌症標靶，進而研發出抗體ch14.18，二○一五年上市，成為治療高風險神經母細胞瘤的新藥，也是全球第一個以非蛋白質的醣脂分子GD2作為標靶進行癌症免疫治療。

陳鈴津並表示，臨床第三期試驗發現，使用GD2作為標靶治療，不復發的機率達到六十六％。此外，去年底剛啟動新的臨床試驗，在新診斷的高風險神經母細胞瘤病患的第一線化療中加入抗GD2免疫療法，目前正在進行臨床試驗的還有骨肉瘤、小細胞肺癌和黑色素瘤。

陳鈴津團隊目前也在研發醣質GloboH和Gb作為抗原的癌症免疫療法，以及合成醣類作為抗癌的疫苗，以治療乳癌、肺癌、卵巢癌、上皮細胞癌和胰腺癌等癌症，可望再創醫療新里程。

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