腳底水泡冒不停 原來香港腳作怪

2019-05-01

文／羅棋守

一名30歲男性腳底數個月前開始不斷起水泡（圖1），每次發作時都奇癢無比，必須把水泡弄破，癢感才能稍微緩解。曾在他處就醫被告知是汗皰疹，吃藥、擦藥暫時改善，但一停藥，沒幾天就又復發。

當汗皰疹治療 卻再復發

仔細檢查病患的腳底發現除了水泡外，其他地方還伴隨著脫皮病灶，因此高度懷疑是水泡型的足癬（香港腳），將患者腳底皮屑做進一步檢驗，果然看到黴菌菌絲，確診為水泡型的香港腳。患者在接受抗黴菌藥物治療後，患者腳底不再起水泡，脫皮也獲得明顯改善（圖2）。

香港腳是一種由黴菌引起的腳底、腳縫脫皮和脫屑（圖3、圖4）的皮膚感染症，在足部潮濕悶熱時，黴菌大量滋生，免疫系統開始對黴菌攻擊，產生免疫反應，就會出現水泡或腳趾縫出現糜爛性病灶。

一般的脫皮病灶，患者不一定感覺到搔癢，甚至大部分患者不知道自己腳掌的脫皮就是香港腳。

檢驗皮屑 發現黴菌菌絲

汗皰疹是一種原因不明的手部或足部起水泡的皮膚發炎疾病，臨床上跟水泡型香港腳有時候並不容易區分，但還是有一些細節可以辨別。

一般來說，水泡型香港腳除了水泡病灶外，其他腳底或腳縫皮膚會出現脫皮、脫屑病灶；汗皰疹則是在水泡收乾處才會有脫皮。

若是單腳起水泡，也要優先考慮香港腳；汗皰疹是體質性皮膚病，一般以雙腳同時發作為多。若真的臨床難以辨別，可以請專業的皮膚科醫師做皮屑檢驗才能確認診斷，對症下藥。

然而因為台灣天氣悶熱潮濕，利於黴菌生長，香港腳容易復發。建議在公共場所儘量避免赤腳，以免遭受黴菌感染。

夏天儘量穿著涼鞋或拖鞋，若穿包鞋最好穿著透氣吸汗材質的襪子。如果易復發的患者，可以在鞋內灑上具抗黴菌作用又可以吸汗的鞋粉作為預防。易流腳汗的患者，建議使用止汗劑。

另外，每天儘量換穿不同鞋子，讓前一天穿著鞋子的腳汗有時間通風乾燥。洗完澡，應將足部徹底擦乾，再用吹風機吹乾。隨時保持足部乾爽才能免於黴菌感染的危機。

（作者為台中市羅棋守皮膚科診所院長）

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