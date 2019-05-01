忘記快樂的感覺… 退休後 防憂鬱症上身

2019-05-01

文／蕭懋翔

61歲的陳女士是位嚴謹負責的國中老師，半年前才在同事歡送下順利退休；本來覺得退休之後，終於能夠安排自己的時間，開始到處遊山玩水。

沒想到幾個月後開始覺得生活失去了重心，缺乏成就感的來源，越來越多自己獨處的時間，卻開始被揮之不去的負面思緒占滿，忘記快樂的感覺，本來就容易腸胃不適的老毛病更常犯了。

陳女士開始變得鬱鬱寡歡，不愛講話，強顏歡笑讓她更加痛苦，她的專注力變很差，也沒什麼胃口，幾個月內消瘦不少，生活變得索然無味，身體變得沉重，動作也變得遲鈍，連完成日常生活的基本需求都很吃力。

她開始常向先生表示，後悔自己太早退休，自己錯誤的決定會拖累全家人，家裡很快就會入不敷出，家人拿出各種生活無虞的證據都沒有用。

陳女士甚至開始覺得自己吃不下東西是因為腸胃都沒有在運作了，自己的心臟跟脈搏好像也不再跳動，而接下來其他的器官也會開始壞去。

憂鬱情緒是人們對於與「失落」相關的壓力所產生的反應，然而，如果同時出現情緒、行為、動力、認知、生理驅力的變化，而且已經無法調節，就要注意是否有憂鬱症的可能。

憂鬱症往往讓生活受到極大影響，無法維持原本的生活功能、角色和人際關係。

陳女士的狀況是在嚴重憂鬱時可能出現的過分罪惡感和虛無妄想（覺得自己的器官無法運作，甚至自己和世界都已經不存在或即將毀壞殆盡）。

憂鬱症常影響患者對於自我、他人與外在現實的判斷，從認知偏誤，例如只注意負面訊息來解讀推測全局、過度放大自己的錯誤和責任，到與現實脫節的罪惡、虛無、貧窮妄想，而這些認知偏誤又會再延續患者的憂鬱情緒。

或許可以做簡式健康量表「心情溫度計」，檢測心理健康狀況，初步了解情緒困擾的程度，並進一步尋求專業評估與協助。

（作者為國泰綜合醫院精神科主治醫師）

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