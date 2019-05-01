腎病患者嚴格節制飲食 當心「蛋白質．熱量耗損」

2019-05-01

文／張立群

55歲的劉太太洗腎超過10年，飲食節制到每天只敢吃一顆蛋白。只見她身體日漸消瘦，洗腎常血壓偏低或異常頭痛，儘管各項檢查數值都正常，但精神體力卻每況愈下，讓我們有些擔心。

今年初她赴日本旅遊並透析時，雙腳一直抽筋，血壓也偏低，就在洗腎快結束時，忽然心跳停止，經過一番搶救才恢復生命跡象，回國後，劉太太心有餘悸，直說從鬼門關撿回一條命。

我們除安撫她的心情之外，也把洗腎過程放慢並延長時間，同時鼓勵她多進食，補充足夠的熱量和蛋白質。經過一番調養，她的體重增加，體態改善，頭痛與低血壓也減輕不少。

每公斤體重攝取蛋白質1.2g

現代人普遍營養過剩，但我們常忽略腎病患者中18-75%的病人有營養不良的問題。國際腎臟營養和代謝協會命名此現象為「蛋白質．熱量耗損」（簡稱PEW）。

◎蛋白質．熱量耗損的定義如下4個條件，只要同時符合3個條件便可診斷。

●血清白蛋白〈3.8g/dl，血清膽固醇〈100mg/dl。

●BMI〈23，或在3個月內體重減輕5%，或體脂率〈10%。

●在3個月內肌肉量減少〉5%，上臂肌圍減少〉10%。

●洗腎患者持續至少兩個月，每天每公斤攝取蛋白質〈0.8g，慢性腎臟病患者每天每公斤攝取蛋白質〈0.6g，每天每公斤攝取熱量〈25大卡。

根據美國腎臟登錄系統的統計，平均BMI（身體質量指數）每下降一個單位，因心血管疾病而死亡的比率便上升6%。證據更顯示，血清白蛋白每下降1g/dl，死亡比率更高達39%。

◎如何治療「蛋白質．熱量耗損」呢？

美國國家腎臟基金會建議每天每公斤體重應攝取30-35大卡的熱量和1.2克的蛋白質。

一項大規模研究發現，實際上洗腎患者每天每公斤體重僅約攝取22-23大卡的熱量和0.90-0.96克的蛋白質。為攝取足夠的熱量和蛋白質，建議正餐外，透過營養品來補充每天每公斤7-10大卡的熱量和0.3-0.4克的蛋白質缺口，一天2至3次，於飯後一個小時補充較佳。

在現代老年化社會，洗腎人口普遍年紀偏高，營養失調漸成腎臟病患者常見的問題。建議腎友適時補充不足的熱量和蛋白質，這樣才能活得健康長久。

（作者為新北市三峽安旭診所主治醫師）

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