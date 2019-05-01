麻疹超級傳播男 隔壁桌吃飯也中鏢

2019-05-01

〔記者林惠琴／台北報導〕麻疹疫情延燒不止，衛福部疾管署昨公布再增三例麻疹，其中一對情侶檔因在隔壁桌用餐，就遭日前公布香港轉機感染麻疹、「超級傳播者」的男性所傳染。累計轉機男已傳染十人，與二○一五年免稅店群聚感染事件同列最高紀錄。

一傳十列最高紀錄

疾管署副署長羅一鈞表示，該情侶檔是北部廿多歲男性及卅多歲女性，陸續於四月九日至十六日發病、出疹，看到媒體報導，察覺與轉機男有同時段在新北市林口區老四川餐廳用餐史，聯繫衛生局採檢確診。

羅一鈞指出，轉機男傳染十人，六人是在老四川餐廳用餐而感染，兩人同桌、三人隔壁桌、一餐廳員工，其餘四人是就醫接觸者。目前該起群聚感染事件尚有一五一六人追蹤中，預計監測至五月八日。

餐廳已要求員工全體接種疫苗

老四川餐廳日前發訊息說明，已要求全體員工接種疫苗防範，費用由公司支付，提供民眾最安心的用餐環境。

另有一例新增個案為北部十一個月大女嬰，近期無出國史，感染源待釐清，已掌握接觸者二四二人，預計監測至五月十一日。

疾管署統計，今年累計七十八例麻疹，四十九例國內感染、廿九例境外移入。疫情中心說明，鄰近國家疫情持續，國內持續新增群聚感染個案及感染源待釐清個案，預期未來一週病例增加，但不致出現大規模流行。

因應民眾自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（ＭＭＲ）需求上升，疾管署自本週起，陸續調度五萬劑公費疫苗供自費市場使用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/