《健康充電站》牙周健康講座

彰化基督教醫院5月4日下午2時至4時，在彰基教研大樓11樓魏克思講堂（彰化市旭光路235號11樓）舉辦講座。
由王韻涵、吳冠旻和賴孟新3位醫師共同主講「口腔衛生教育及牙周病衛教知識」。
洽詢電話為（04）723-8595轉4263。
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