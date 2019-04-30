隆乳後運動 最好穿支持性胸罩

2019-04-30

文／林靜芸

隆乳術後立即穿胸罩，是為了壓迫止血與固定義乳位置。

乳房形狀固定之後，穿不穿胸罩之前沒有定論，畢竟有些女人隆乳就是為了脫掉胸罩，展現好身材，如果隆乳還需要穿胸罩，不就白做了嗎？不過，隆乳與胸罩的關係最近需要重新定義，原因是女人的生活變革，運動的女人增加。

第一次的馬拉松賽跑1896年在希臘舉辦，參賽者全部是男性；隔了幾乎一世紀，1984年美國洛杉磯才有女性馬拉松，時至今日路跑仍然盛行。但參賽者卻女多於男，女人勤於運動，不僅只是馬拉松，其它健身房、公園等，都可以看到熱中鍛鍊身體的女人。

二次大戰後的女性，隆乳是希望自己胸部豐滿，成為性感偶像；現代運動的女性認為健康才是美，有些人為了有自信而隆乳。

法國的克魯齊醫師2010年首先報告隆乳數年後的血清腫，可能與運動有關。他指責愛力根公司的粗糙面義乳，組織與義乳之間形成雙層莢膜，造成隆乳女性運動時，乳房搖晃，雙層莢膜互相摩擦創傷，組織液堆積形成血清腫。

近年來漸受重視的隆乳後非典型巨大細胞淋巴瘤，至2019年2月止，全世界約有457例（發生率約3萬分之一）。此種淋巴瘤治癒率極高，醫界仍認為應該注意。隆乳後莢膜長淋巴瘤，其血清腫與克魯齊醫師的報告類似。

法國、加拿大與荷蘭等國家，在2019年4月要求愛力根公司將相關產品下架。專家認為該項產品，在運動時可能造成組織微小的多次受傷，產生血清堆積等發炎反應，因而引起癌變。

美國食品藥物管理局呼籲做過該產品隆乳的婦女不必恐慌，也無須移除義乳，隆乳後非典型巨大細胞淋巴瘤的原因不明，但是做過隆乳手術的婦女運動時，以胸罩支持包裹乳房，絕對有科學根據，值得推薦！

（作者為聯合整形外科診所院長）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/