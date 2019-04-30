阿茲海默症用藥 也能用貼的

2019-04-30

文／羅惠珍

失智症由許多不同的原因造成，最常見的是退化性失智症，而其中最常見的就是阿茲海默症，約佔失智症的60-70%。

阿茲海默症是一種與年齡相關的臨床症狀，會導致患者慢慢走向失智的路上。其特性是病程緩慢，什麼時候開始也難察覺，但可從日常生活功能的退化發現病症的蛛絲馬跡，如想拿抹布擦餐桌，來回走了好幾次，但每次拿的東西都不一樣，東西常找不到或放錯地方，說話前後不太連貫等。

早期發現、早期藥物治療，可延緩患者認知退化，減輕相關症狀；治療藥物如愛憶欣（donepezil）、利憶靈（galantamine）、憶思能（rivastigmine）適合輕度─中度阿茲海默症患者，若無法吞嚥可以考慮相同成分、不同劑型的憶思能貼片替代，一天貼一片可維持整天的療效，和口服藥的藥效差不多，卻較不會產生噁心、嘔吐、胃口變差的不適感，適合已經有多種口服藥或是容易腸胃不適者。

這類藥物都需先經過健保署的事前審查，並依照病患所做的相關智能測驗報告，符合資格者才能由醫師開立藥物。但這些失智藥物都只能減緩病情，無法達到治癒效果，通常服藥一年之後，需重新做鑑定，如有退步，則建議停止使用。

除了藥物治療外，研究指出，含維生素D、B12、葉酸的食物對患者也有幫助，常見的B12食物來源包括文蛤、牡蠣、鯖魚、肉類和蛋、牛奶，而深綠色葉菜類則富含葉酸。

可多鼓勵患者進行身體活動延緩病程惡化，預防身體虛弱無力感，多到戶外接受陽光洗禮，也增加維生素D吸收，都有助於延緩病情。

（作者為台南市立醫院藥劑科藥師）

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