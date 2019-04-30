刺激大腦治療 中風男能走又能說話

2019-04-30

記者林惠琴／台北報導

60歲的王先生罹患動靜脈畸形，兩位兄長因腦出血癱瘓，他也在37歲首次腦溢血中風，54歲二次中風，2017年10月更三度中風，幾乎成為植物人，醫師宣判會醒機率僅1、2成，歷經腦部手術仍無法言語、四肢癱瘓，但在臥床超過半年後，接受高速顱外磁刺激術治療，不只開始說話，更可站立，甚至現在行走練習可來回50公尺。

台北榮總復健醫學部主任周正亮表示，中風患者的腦細胞受損如同斷電一般，若壞死細胞沒有這麼多，可利用正常細胞取代壞死細胞，就有機會改善，恢復功能。

台北榮總神經復健科主任蔡泊意說明，高速顱外磁刺激術像是一把鑰匙，經由刺激大腦受損區域周圍存活的區域，達到取代原本壞死區域的機能，進而改善、恢復功能，例如患者原先無法拿筆，但治療後有辦法抓筆，搭配持續復健，神經繼續生長，就能夠保持動作能力。

除了王先生外，55歲吳小姐因腦部血管梗塞中風2年，造成身體左半邊失去知覺，手部完全癱瘓無力，且喪失感覺，不曉得冷熱，甚至再痛也沒知覺，有時燙傷、刀子切到手流血均不自知，生活暴露於危險中，但經高速顱外磁刺激術治療後，開始對溫水有感覺，並且能夠自己梳頭髮、端碗了。

蔡泊意指出，除了動作外，在語言、認知、吞嚥功能等方面應用，也有效果。

蔡泊意說明，一般來說，中風後復健的黃金期大約在3至6個月內，1年後，多數已達穩定狀態，但從臨床發現，高速顱外磁刺激術治療在2年內仍有效，有助於患側手握力提高、執行動作增加、關節活動範圍擴大等，降低日常生活對他人的依賴程度。

有癲癇病史者 較不適合

目前台北榮總約收治300位患者接受此療程，每個療程10次、約1萬5000元，約3個療程可達到恢復高點，整體反應率約7成，改善程度因人而異約3成至7成，但蔡泊意提醒，並非人人適用，必須經過專業評估，若有癲癇病史者，較不適合。

周正亮強調，不是過了黃金期就沒有復原的可能性，復健永遠都不嫌晚，改善、恢復程度從0分到70分是很大的空間，仍有機會活出彩色人生。

醫學小辭典─高速顱外磁刺激術

大腦受損之後，壞死區域無法再生，但受損區域周圍存活的區域，有取代壞死區域原本機能的可能，經由神經刺激可達到成功替代。

高速顱外磁刺激術是一種神經重塑療法，不用開刀或侵入性技術，而是透過放置於頭部的磁頭傳遞一個高能電流脈衝，刺激頭顱下的大腦皮質，經神經調控來調整腦部的活性，以刺激剩餘腦迴路得到重建，開啟新的連結，達到功能的改善、恢復。 （記者林惠琴）

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