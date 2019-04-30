25％家庭不吃全穀食物 7成兒童挑食

2019-04-30

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部最新版國民每日飲食指南將「全穀根莖類」修正為「全穀雜糧類」，鼓勵民眾多吃糙米等食物，但台灣營養基金會近期針對近千名學童進行「台灣兒童飲食調查」發現，約廿五％的家庭幾乎不吃全穀類，仍偏重精緻澱粉類主食；調查也發現，超過七成兒童會挑食，考驗家長如何準備每日飲食。

孩子不愛穀類 可多吃玉米促進營養

全穀雜糧類包括：糙米、玉米、燕麥、地瓜、芋頭等，也是每日營養攝取建議項目中的主食類。台灣營養基金會今年調查，有超過八成家庭沒有每天吃全穀雜糧類。

營養基金會副執行長、實踐大學食品營養與保健生技系助理教授陳巧明指出，白米飯等精緻澱粉不含纖維質，吃下肚後消化和吸收快，易造成血糖波動大，也容易產生飢餓感，長期下來容易肥胖，也易有第二型糖尿病問題。基金會提醒，不管是小孩或大人，主食最好都能攝取到全穀雜糧類，促進腸胃蠕動，可預防並減少便秘、降低糖尿病及大腸癌的風險。

基金會調查顯示，約一半的兒童會因口感、外觀、味道而不喜歡吃糙米、燕麥等全穀雜糧類，但有六成喜歡玉米。玉米含葉黃素、胡蘿蔔素等，營養價值高，加上兒童對玉米粒接受度高，營養基金會推荐現代家庭不妨多攝取。

營養基金會也對會挑食的學童做問卷調查，發現對蔬菜類挑食排名第一是苦瓜，其次為青椒、茄子，都和口感不佳有關。陳巧明建議，家長只要花點心思，例如將蔬菜切成小丁加入主食或入菜，改善口感，或多使用顏色鮮豔的食材配色，減少小孩挑嘴的問題。

國民健康署在最新的「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，九成九的國人乳品攝取不足，逾九成堅果攝取不足，近九成蔬果攝取不足，提醒民眾注意飲食和營養的均衡。

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