同婚修法有變數 內政部擬定2戶政版本因應

2019-04-30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕攸關同性婚姻的行政院版「司法院釋字第七四八號解釋施行法草案」已在立院逕付二讀，預計最快五月二日協商，假如立法院未能在五月廿四日完成該「專法」的修法，同性婚姻制度將由「民法」直接保障。內政部戶政司昨表示已做好相關因應，並擬定兩套戶政系統，同時密切掌握立法院修法進度，隨之調整。

司法院大法官在二○一七年五月廿四日做出釋字七四八號解釋，要求立法院針對婚姻平權相關制度，在往後兩年內完成法律修訂。換言之，如立法院未能在今年五月廿四日完成法規修訂，同性婚姻制度將由「民法」規範。

但各界對於同性婚姻制度意見分歧，行政院會在今年二月廿一日通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法草案」，並在三月十五日與國民黨立委賴士葆所提對案逕付二讀，預計最快五月二日併案協商。

內政部戶政司副司長鄭信偉表示，已擬定專法通過、未通過兩套版本因應，也會掌握立法院修法進度，隨之調整相關系統介面。

他舉例，若專法沒有通過，同性伴侶就是「結婚登記」；若專法通過，則不叫「結婚」而是「同性婚姻」，離婚則是「撤銷」，另也包含繼親收養等規範，相關用字與細節，視修法版本而定。

12縣市受理5月24日同婚登記

據統計，全國有十八縣市開放同性伴侶在身分證註記，三千九百八十九對完成註記，以台北市八百八十五對最多，但未來須至戶政事務所辦理同婚登記才具結婚效力。目前有十二縣市受理五月廿四日的同婚登記電話及現場預約，已有約兩百對預約。

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