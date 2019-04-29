《愛肝加油站》保肝之道─定期追蹤、不亂吃偏方

2019-04-29

文／許金川

Q：我先生有慢性B型肝炎，兩週前接受肝腫瘤手術切除，昨天回去看報告，醫師跟我們說確定是肝細胞癌，還說我的先生有肝硬化，級數是第6級。

我跟先生聽完之後，心情又沉重起來，因為之前醫師只說肝臟看起來比較粗糙，有纖維化，但並沒說有肝硬化，請問以我的先生目前肝硬化的程度算很嚴重嗎？我們該怎麼保養才能讓肝臟變好呢？

A：肝腫瘤患者手術切除後的病理報告，除了確定肝腫瘤的本質之外，也會對其他正常的肝臟組織做化驗，確認有無肝炎、肝纖維化或肝硬化，其中肝纖維化的分級方式有兩種，一種是較為廣用的Metavir分級，另一種為Ishak分級。

Metavir系統分為4個等級F0至F4，Ishak分級則分為0至6級，兩者的0級都表示正常、沒有肝纖維化，但如果已經到Metavir的F4等級或Ishak的第6級，則表示「纖維化嚴重，已達肝硬化」的程度了。

因此，您的先生應該是手術的病理報告Ishak分級為第6級，醫師才依此診斷有肝硬化。

肝硬化的嚴重程度通常是依據血中白蛋白、膽紅素值的高低、凝血功能是否正常，以及有無腹水及肝昏迷等綜合評估，將肝硬化由輕至重分為A、B、C等3級。

您的先生可以手術切除肝腫瘤，理論上肝臟功能應該還在正常範圍內，即使有肝硬化，理當也還在A級階段，不用太過擔憂，不過，因為肝癌容易復發，之後一定要落實定期的抽血及影像追蹤。

此外，您的先生有慢性B肝帶原，可評估是否需要服用B肝抗病毒藥物，以遏止肝臟進一步發炎，不要隨意服用保健食品或來路不明的偏方草藥，以防不小心引起藥物性肝炎。

總之，讓肝細胞免於發炎壞死，其實就是最好的保肝之道。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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