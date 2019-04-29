靜宜大學研發/縮時影像判讀新技術 造福不孕婦

2019-04-29

記者歐素美／台中報導

台灣不孕症比率高達15%，平均7對夫妻中有1對不孕。靜宜大學校長唐傳義結合清大、北醫、台科大等組成人工智慧（AI）研究團隊，並與多家生殖醫學中心合作，爭取科技部「數位經濟前瞻技術研發與應用專案計畫」補助，研發出專利的縮時影像判讀受精卵新技術，提升人工受孕率，造福不孕婦女。

靜宜大學並無醫學相關系所，但唐傳義藉由AI專業，前年與北醫合作，研發出「用藥錯誤辨別系統」，去年更進一步與北醫、茂盛、萬芳醫院及多家生殖醫學中心合作，深化發展出「生殖醫學」人工智慧技術。

唐傳義指出，台灣每年逾3萬4千人接受人工受孕療程，台灣試管嬰兒成功著床率達36.7%，僅次於美國，排名世界第二，但每次療程平均花費30萬元，全台每年醫療費用高達百億，不僅患者身心飽受煎熬，經濟負擔也大。

唐傳義團隊透過生殖醫學中心資料，篩選出與胚胎成功著床有關的特徵，以胚胎影像結合生化檢測數值，用人工智慧演算模型取代傳統以經驗目測方式，輔助醫師從各種治療方案中，選擇受孕率最高的方式，這項電腦選胚胎系統，判斷正確率達8成，有助減輕醫病雙方負擔。

不過，在胚胎生長過程中，分裂是關鍵，因此唐傳義團隊進一步以人工智慧結合光動力學技術，研發出縮時影像判讀的新技術，成功建立非侵入性的胚胎預測系統，精準度更高，可望大幅提升人工受孕率，目前已取得專利，並有多家公司有意技轉，預計今年將可實際運用在臨床驗證上，造福更多不孕人士。

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