新手爸媽姿勢好 不怕媽媽手

2019-04-28

文／陳冠誠

一位媽媽看診時急忙說：「醫師，我的手腕好痛，照顧小孩都沒辦法停下休息。」檢查後，我告訴她：「您這是媽媽手的問題。」而媽媽手不是只有媽媽才會得到，而是手腕部分的外展拇長肌腱及伸拇短肌腱發炎，因為好發於媽媽身上，所以又稱為媽媽手。

主要的原因包括：懷孕過程中，內分泌激素作用，使得腕部變鬆弛且無力；抱小嬰兒時，手腕過度彎曲、大拇指過度外展；反覆用力過度有關，如洗衣服、扭毛巾或產後擠奶等。

避免大拇指單獨承受負重

但媽媽手，也不完全只有媽媽的權利唷！相信許多爸爸也有相同困擾，也因此，媽媽和爸爸們在照顧寶貝時，都應該要注意維持正確的姿勢。

●應避免由大拇指單獨承受負重，尤其是拇指外展及背屈的動作。

●盡量讓五指併攏，手掌、手腕成水平狀，平均分攤嬰兒的重量，可避免寶貝重量只由虎口及大拇指承受。

●儘量用手臂大塊肌肉來出力。

●避免拇指長時間、經常重複的動作。

◎已經有媽媽手的媽媽或爸爸們，如何復健、治療呢？

●復健：建議使用大拇指固定護腕，減少肌腱的使用，避免持續刺激造成發炎加劇。

●治療：口服消炎藥物（例如非類固醇類消炎藥）、使用復健儀器（藉由局部熱敷、電療及超音波等治療方法），可以有效減緩發炎，治療媽媽手。

如果媽媽手症狀嚴重，在以上治療後無法緩解的話，就建議要合併注射治療，藉由局部注射藥物治療，可以快速且有效減緩發炎，並減少疼痛。

建議新手爸爸媽媽們，在照顧寶貝的同時，也要注意良好的姿勢，以避免造成媽媽手。如果有發生手腕疼痛的情況，建議盡快接受治療，早日緩解疼痛，避免不適。

（作者為亞東醫院復健科專任主治醫師）

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