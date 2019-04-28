高纖食譜 解便秘好順暢

2019-04-28

記者吳亮儀／台北報導

癌症關懷基金會曾發表調查，各縣市全年級學童不論全穀雜糧、蔬果攝取量通通不及格，且有38%學童沒有天天排便。

癌症關懷基金會推出兩道「高纖解便秘」食譜，包括蛋糕、果汁，吃得美味又健康。

◎「繽紛全穀蛋糕」（六人份）

材料：雞蛋3個、黃豆20克、糙米40克、南瓜泥90克、三溫糖10克、植物油1小匙、水20毫升、檸檬汁少許。

做法：

一、電鍋放入蒸架，加入2杯水讓電鍋預熱。

二、將6吋烤模底部用鋁箔紙包好（防電鍋的水進入），模具先抹油撒薄粉備用。

三、把黃豆、糙米打成粉狀，過篩，備用。

四、將蛋黃與蛋白分離，蛋黃與南瓜泥攪拌均勻，變成濃稠狀蛋黃糊。

五、進行蛋白打發動作，記得將糖分成3次加入，期間可加入檸檬汁。一直攪打至打蛋器舉起，蛋白霜不滑落為止。

六、取1/3蛋白霜跟蛋黃糊混合，再全部倒入蛋白霜裡，以切拌方式輕柔混合。

七、加入過篩的豆穀粉與水一起攪拌，再加入少許植物油輕柔攪拌。

八、將完成的蛋糕糊倒入蛋糕烤模，邊倒邊敲，消除蛋糕糊裡的氣泡；並於表面蓋上鋁箔紙，防止電鍋水氣滴到蛋糕。

九、放入電鍋蒸30分鐘，蒸好後再悶20分鐘，倒扣放涼脫模就完成。

◎「繽紛漸層果汁」（二人份）

材料：上層（紅色）胡蘿蔔50克、甜菜根20克、蘋果60克、香蕉20克、鳳梨10克、白開水40毫升。

中層（綠色）西洋芹60克、大黃瓜60克、芭樂40克、奇異果20克、香蕉40克、白開水20毫升。

底層（紫色）葡萄40克、藍莓20克、香蕉20克、蘋果40克、鳳梨40克、綜合堅果30克、白開水20毫升。

做法：

將各層食材分別放入調理機打40秒，打成果昔後，分層裝杯即可。

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