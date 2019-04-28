《健康聚寶盆》老年糖尿病 血糖控制因人調整

2019-04-28

文／余宜叡

◎案例1：70多歲的林媽媽，身體非常硬朗，每日定期去田裡幫忙，糖尿病15年多，目前糖化血色素都在7%左右，身體沒有任何的不適，也沒有其他慢性疾病。

◎案例2：67歲的李伯伯是居家的個案，糖尿病已經20多年，身上裝有鼻胃管，需要居家醫療定期訪視和置換鼻胃管。有中風病史，同時服用高血壓、高血脂和糖尿病的用藥。

這次居家護理師幫他定期抽血的糖化血色素是8.1%。但李伯伯的孩子查一下相關醫療訊息，發現血糖控制都建議糖化色血素在7%以下，怎麼李伯伯在8.1%，醫師卻沒調整任何醫療處置？！

老年患者須考量其他慢性病

根據2019年糖尿病學會發行的《老年糖尿病臨床照護手冊》中提到，老年糖尿病患者的血糖控制，需同時考量其他慢性病、併發症、預期餘命、家庭支持等因素訂定個別化控制目標，同時依病人狀況適時調整，避免過度治療，導致低血糖。

因健康狀態正常，像林媽媽一樣，「共病症」較少，而且預期壽命仍長，建議糖化血色素控制在7.5%以下；若健康狀態降低，有多重共病，如高血壓、高血脂、腎病變等，建議糖化色血素設定在8%以下；若健康狀態差，如李伯伯中風過，自我照護能力較差時，建議糖化色血素設定在8.5%以下。

個別化血糖控制 請教醫療團隊

個別化血糖控制，需依病患特殊性調整，血糖控制的範圍或標準有疑慮時，應請教醫療團隊，多做溝通討論，共決患者最合適的治療目標。

（作者為彰化基督教醫院家庭醫學科主治醫師）

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