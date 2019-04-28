西濱快速道路 斥資10億提高平整度

2019-04-28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕歷時三十年，有「窮人高速公路」之稱的台六十一線西濱快速道路，交通部公路總局今年約投入十億元改善道路平整度，目標於六月將快速公路的國際糙度指標（International Roughness Index , IRI），從平均2.5m/km降至2.3m/km，提升民眾行駛舒適度。

為紓解國道一號及國道三號壅塞車流而催生西濱快速公路，因不收通行費，被戲稱為「窮人的高速公路」，尚未通車的芳苑交流道至大城交流道及新豐交流道至鳳鼻隧道，將於今年底完工。為提升更好的道路品質，也讓工程施作能有標準，公總採IRI做為道路平整度評估指標。

公總副總工程司李忠璋表示，IRI數字越小代表路越平，民眾以同樣速度、條件行駛時，車輛震動、跳動度會較低。不過行車舒適度還與行車速度有關，有時IRI數值較高，但行車速度較低時，會覺得舒適度不錯。

公總養路組長陳松堂表示，公總積極改善道路平整度，像是瀝青刨除時，以往是整段刨除相同厚度，然後再鋪相同厚度上去，但現在於刨除機增設六點超音波傳感器，會在刨除前先測量，依照道路高低情況去刨除不同厚度，然後再鋪上均勻厚度的瀝青混凝土。

與橋樑伸縮縫連接部分，會改用小型刨除機進行刨除，確保接縫處有足夠鋪設厚度降低高低差，讓車輛行經時不會因太明顯的高低差產生跳動，現在招標也都會將IRI檢測及標準，納入契約辦理。

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