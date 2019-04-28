高中時逃票 43年後補票3千元

2019-04-28

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名六旬男子昨日前往台鐵員林站，拿出三千元表示要「補」四十三年前從員林到永靖站的一整年火車票價。他表示，高中在彰化讀書，為幫家裡省錢，買票只到員林，雖從未被抓到，但數十年來心中都不安，因此決定補票。

台鐵員林火車站站長張武宋將這起「相隔四十三年」補票過程貼文在「台鐵員林站」臉書粉絲團；張武宋指出，這名男子年約六十歲，對談謙遜有理，昨日上午他到車站後先找站務員，表示要補四十多年前的車票錢，由於年代久遠，站務員一時無法處理，將他帶來站長室。

據該男子表示，一九七六年就讀高三時，每日要搭火車從永靖到彰化讀書，當時家裡經濟狀況不好，想幫家裡省錢，通勤月票只買彰化到員林，未買足到下一站永靖三．四公里的票價，雖然畢業多年，但對逃票行為一直過意不去，決定來補票，彌補差額。

員林站長︰當事人放下多年愧疚

到底要補多少錢？張武宋說，四十三年前票價已難以考查，且月票會更便宜，只能用現在票價差額來計算，一趟是六元，來回是十二元，扣除學生每年寒暑假三個月與週休二日，每個月通勤二十二天，因此約二千三百元。

要求補票男子仍不斷詢問如何算利息？主動要求以十個月計算。他笑說，四十三年前票價比現在便宜更多，最後男子仍掏出三千元補票，開心表示：「終於可以放下心中大石頭。」

張武宋說，從二○一○年到員林站服務後，主動回來補票價的有五位，曾有父親拿身障兒子的證明買票，事後過意不去前來補票。這些個案讓人相信，仍有許多人擁有良善的心。

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