台大牙醫繁星破例增收7人 擬外加名額解套

2019-04-28

〔記者林曉雲／台北報導〕一○八學年大學繁星招生共有七個校系增額錄取十三人，其中台大牙醫系破天荒增額錄取七人，創下台大創校九十年來新高紀錄，引發國教行動聯盟等家長團體大反彈，認為繁星增額錄取擠壓到指考錄取名額。教育部可望首度以「外加名額」方式解套，不過台大牙醫系如果增收七名學生，相關設施空間將會面臨一定的挑戰。

依甄選會資料，台大牙醫系繁星推薦原本只提供一個名額，有十四名考生報名，經過七個項目比序之後，最後錄取八人，增額錄取七人，主要是八人的學測成績、國英數自四科加總均為六十級分，且高中在校成績排名皆為全校前一％，比不出高下的情況下，只好增額錄取。

教育部高教司長朱俊彰表示，繁星推薦招生簡章明定，如有缺額將回流至考試分發管道；如有增額，亦由考試分發名額調整流用，不過教育部會參採家長的意見，考量繁星推薦的特殊性，不影響教學資源前提下，降低繁星增額錄取對考試分發名額的影響。

立委林奕華為此召開公聽會，據悉，教育部已原則同意讓繁星增額錄取名額以「外加名額」方式解套，不影響指考分發錄取名額，以台大牙醫系為例，指考分發錄取名額仍是廿名。

教團︰繁星改比序解決爭議

國教盟理事長王立昇表示，廿個錄取名額突然少了七個，拚指考的學生路被堵住會造成恐慌，治本之道仍希望保障指考名額，繁星推薦可改變比序方式，解決增額問題。

王立昇表示，有些自然組考生只想拚指考，是因為不用考學測社會科，現在學測五科選四科，雖然比較好，但造成「同分塞車狀況」，大考中心擬把學測的十五級分再細分為十五Ａ和十五ＡＡ，恐怕仍未能真正解決問題。

國教盟今天舉辦「大學入學制度學習歷程檔案座談會」，對於一一一學年度實施大學考招新制，討論將納入審查的「學習歷程檔案」，會在新制中扮演何種角色。

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