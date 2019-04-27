人工生殖胚胎植入數越多越好？ 醫：應重質不重量

2019-04-27

記者吳亮儀／台北報導

越來越多夫婦有不孕症困擾，多選擇做人工生殖一圓求子夢。網傳「多胞胎多福氣，多植入胚胎越好」，懷孕機率越大，但醫師提醒，多胞胎不利孕婦和胎兒健康，人工生殖應該「重質不重量」。

生育醫學會理事長李新揚指出，做人工生殖時，植入胚胎要重「質」，而非數量，若在體外把胚胎養得好、靠辨識和篩選機制選出好的胚胎植入，基本上可以有7-8成的成功機會。

多胞胎不利母體、胎兒健康

李新揚說，在顯微鏡下看胚胎型態、生長速率、大小一致、細胞碎片，以及看看養到第5-6天後，是否能形成囊胚等條件。醫師會依照胚胎品質來排序，一次放一個胚胎就好，因為「一次生單胞胎比較好」，李新揚指出，若放太多胚胎，可能會出現多胞胎，多胚胎最常見的問題是早產，若超過3個胚胎以上，就要減胎，否則流產機率會大增，母親懷孕時的負擔也大。

國健署也在官方網站闢謠指出，多胞胎的風險包括：有3%到7%流產機率、早產、出生胎兒體重較輕、早期破水、母體凝血功能不良、感染，甚至敗血症死亡等。

早產、妊娠糖尿病機率高

國健署提醒，多胞胎生產對母親而言，發生貧血、高血壓、產後出血、敗血症、子癇前症（妊娠毒血症）、妊娠糖尿病等併發症的機率也較單胞胎生產高。另外，多胞胎新生兒的早產、低體重及新生兒缺陷或死亡方面機率，亦較單胞胎高。

國健署提醒，施行人工生殖時應與醫師充分溝通，了解施術的必要性、方式、成功率、風險及併發症等，並選擇較合適的胚胎植入數，讓母嬰均安。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/