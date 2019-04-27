學者回捐薪水 設基金助後輩研究

2019-04-27

〔記者林曉雲／台北報導〕不管是捐薪資回饋台灣或是減薪回國任教，玉山學者和玉山青年學者都全心希望能讓台灣重返學術榮耀！

知名光電學者杜武青 提攜後進

原在美國加州大學聖地牙哥分校任教的杜武青教授，是國際知名光電學者，他到中興大學擔任玉山學者，慷慨捐出八成外加薪資計二百萬元，與興大加碼的八百萬元成立三年共三千萬元基金，贊助給興大後輩教授作跨領域計畫。

他表示，三年投資三千萬給二十多個研究計畫，希望至少創造六千萬以上的研究專案回饋。

卵巢癌研究權威黃韻如 減薪回國

台大醫學系玉山學者黃韻如畢業於台大醫學系，土生土長台灣人，是國際知名卵巢癌研究者，在新加坡大學有自己的癌症研究團隊。她表示，決定回台灣是希望「讓台灣重返榮耀」。

因為台大癌症中心將開始營運，癌症研究將是台大未來十年發展重點項目，她所帶領的團隊可進一步利用大數據分析一萬多筆癌症組織基因表現資料，建立基因標誌。

黃韻如坦言，當初看到聘書上的薪資時「覺得自己瘋了」，因為即使外加玉山學者薪資，仍不及新加坡。她抱著減薪也要回台灣貢獻的心情，以新加坡接受高行政效率和務實主義的洗禮為例，建議教育部玉山計畫與科技部的計畫同步，開放玉山學者申請愛因斯坦、哥倫布、沙克爾頓等等計畫。

杜武青十四歲移民美加迄今五十多年，一直心繫台灣，四年前接任杜聰明博士獎學金基金會董事長，不定期回來台灣，興大校長薛富盛找他擔任玉山學者，他決定捐出八成外加薪資和興大校方攜手成立「工程技術與農業生技創新中心」。薛富盛校長表示，目前已媒合形成八個研究團隊，將逐步推動尖端晶體光電研究，期許五年內躋身亞洲一流研究中心。

青年學者張祐嘉 自美回台貢獻

交大光電工程學系的玉山青年學者張祐嘉表示，台灣有深具優勢的半導體產業，擁有得天獨厚的研究資源，回台灣是非常自然的選擇，因為他的研究和半導體有關，交大有優秀老師和設施，未來大數據、無人車、無人機、機器人、擴增實境都需要相關技術，去年八月從美國回台，得到玉山青年學者是「很棒的起點」，相信會對台灣有所貢獻。

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