高薪向國際攬才 玉山學者亮相

2019-04-27

〔記者林曉雲／台北報導〕爭搶國際人才，教育部去年推出玉山學者計畫和玉山青年學者計畫，大手筆向國際學者招手，昨天這些優秀的國際學者首度「亮相」，學術研究能力果真一流！

教育部政次劉孟奇表示，玉山學者計畫向國際攬才，強化大學和國際連結，玉山青年學者計畫引進國際優秀年輕人才，活化大學研究能量。

去年通過台成清交等十四校提出四十六人聘任案，玉山學者二十一人，玉山青年學者二十五人，目前已有十二名玉山學者及十三名玉山青年學者共二十五人來台灣。其中十一人是本國籍，十人是外國籍如英、美、德、法等，另有四人是中華民國和美國雙重國籍。

高教司長朱俊彰表示，除了學校提供的薪資外，教育部去年投入一億二千萬元，讓玉山學者一年加薪二百五十萬至五百萬元，年收入最高六百五十萬元，一次核給三年；玉山青年學者加薪六十七萬至一百五十萬元，一次核給五年。

今年加碼投入3億

教育部依學者的學術地位、該學術領域國際薪資水準、聘任方式，學校申請補助經費額度綜合考量，今年加碼投入三億元，預計下半年再出國招徠更多優秀國際人才。

例如獲聘為玉山學者的國際知名神經科學家Tim Tully教授，在清華大學進行記憶基因研究，期望合作建構腦記憶圖譜，打造國際一流的台灣神經科學研究團隊；植物生技領域權威Wilhelm Gruissem教授，則在中興大學研發超級食物，利用生物技術策略產生營養維他命A、B6與微量元素強化水稻與高產之木薯之營養。

各領域知名研究能力一流

而李利教授將以奈米通道電穿孔生物晶片技術，和陽明大學、台北榮總及中研院研發腦癌及胰臟癌的治療方式，以血液中的外泌體開發癌症早期偵測的奈米創新技術及個人化治療；國際土木工程風險評估專家莊長賢教授，則在中央大學進行地質、工程與風險及土壤液化引致建築物損害等研究，未來可做出更精準安全評估等。

星系考古學專家Andrew Cooper博士，獨立開發出一套運算技術，可高效率地模擬宇宙星系結構自大爆炸至今的演化，有助台灣在國際天文學界的能見度。

Andrew Cooper身為台灣女婿，他很愛台灣，直言台灣的民主自由和多元開放進步很吸引他，而清大有豐富的學術投資和強大團隊，相信會有卓越成果。

玉山學者及玉山青年學者計畫

清大玉山青年學者Andrew Cooper來自英國，台灣的民主自由和多元開放進步很吸引他，他很開心加入清大，發揮他的天文星系考古專長。（記者王藝菘攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/