舉發撈億元黑心蛋商／「吹哨者」失業 等9月僅領10萬獎金

〔記者陳昀、許倬勛／綜合報導〕桃園元山蛋品涉嫌回收變質、發霉長蟲的黑心雞蛋再製變賣，去年八月經檢舉查獲後被依加重詐欺、食安法起訴。事隔九個月，當初檢舉的「吹哨者」Ａ先生昨天出面表示，業者不法所得達一億元、被裁處七一四萬元罰鍰，但失業、到處搬家的自己只拿到十萬元檢舉獎金，「吹哨者條款」根本在欺騙，以後誰還敢出面檢舉？
衛福部食藥署企劃及科技管理組法治科長黃建隆回應，該案有兩名「吹哨者」、已先各發給額外的吹哨獎金十萬元，但檢舉獎金方面，依法必須等罰鍰金額、處分確定才能依比例發給，因業者提出行政訴願，要等程序走完才會發放。
衛福部︰程序須走完 桃市府︰可再獲逾百萬
Ａ先生控訴，政府把「吹哨者條款」包裝得很華麗、號稱最高獎金達四百萬元，但自己檢舉後不但失業、四處搬家、身家安全受威脅，等了九個月還只領到十萬元獎金，這樣令人心寒的結果，以後誰還敢挺身而出當吹哨者？
Ａ先生表示，案發後桃市衛生局、衛福部互踢皮球，他向桃園市長鄭文燦陳情，鄭回「會去了解」就沒下文，讓他對中央、市府完全失去信心，且桃園市衛生局還同意讓元山分期付款，分三年多才會繳清。
桃市府衛生局指出，檢舉獎金得視實際狀況而定，十萬元獎金是依中央規定核發，待收到業者罰鍰後，會依比例最多再發一百餘萬元。除依法對元山蛋品公司裁罰，桃園地檢署也於日前起訴業者，並建請法官從重量刑。
桃園市長鄭文燦表示，重罰不肖業者是基本原則，衛生局已祭出三四八萬元罰鍰，此案部分是由稽查員主動出擊，貢獻值的標準、檢舉獎金的額度得視情況而定，一切都有憑有據。
桃市府衛生局補充，十萬元獎金之外，後續待市府收到業者罰鍰後，會再依「桃園市檢舉違反食品衛生法規案件獎勵辦法」，發放廿五％至六十％的獎金，兩名檢舉人最多可再獲一百餘萬元，並非「只有十萬元」，由於業者提出訴願、行政訴訟，雖皆已被駁回，還是要把行政程序走完。
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國民黨立委陳學聖26日召開「打發吹哨者，食安五環破功」記者會，指出桃園市政府經檢舉查獲使用變質腐敗的次級蛋加工製作蛋液產品，元山黑心蛋事件不法所得達上億，此類重大食安事件多由公司內部員工（吹哨者）舉發，隨即面臨失業等風險，本案吹哨者只能拿到區區10萬元獎金，政府有必要提供足夠的誘因鼓勵檢舉。（記者簡榮豐攝）
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