舉發撈億元黑心蛋商／「吹哨者」失業 等9月僅領10萬獎金

2019-04-27

〔記者陳昀、許倬勛／綜合報導〕桃園元山蛋品涉嫌回收變質、發霉長蟲的黑心雞蛋再製變賣，去年八月經檢舉查獲後被依加重詐欺、食安法起訴。事隔九個月，當初檢舉的「吹哨者」Ａ先生昨天出面表示，業者不法所得達一億元、被裁處七一四萬元罰鍰，但失業、到處搬家的自己只拿到十萬元檢舉獎金，「吹哨者條款」根本在欺騙，以後誰還敢出面檢舉？

衛福部食藥署企劃及科技管理組法治科長黃建隆回應，該案有兩名「吹哨者」、已先各發給額外的吹哨獎金十萬元，但檢舉獎金方面，依法必須等罰鍰金額、處分確定才能依比例發給，因業者提出行政訴願，要等程序走完才會發放。

衛福部︰程序須走完 桃市府︰可再獲逾百萬

Ａ先生控訴，政府把「吹哨者條款」包裝得很華麗、號稱最高獎金達四百萬元，但自己檢舉後不但失業、四處搬家、身家安全受威脅，等了九個月還只領到十萬元獎金，這樣令人心寒的結果，以後誰還敢挺身而出當吹哨者？

Ａ先生表示，案發後桃市衛生局、衛福部互踢皮球，他向桃園市長鄭文燦陳情，鄭回「會去了解」就沒下文，讓他對中央、市府完全失去信心，且桃園市衛生局還同意讓元山分期付款，分三年多才會繳清。

桃市府衛生局指出，檢舉獎金得視實際狀況而定，十萬元獎金是依中央規定核發，待收到業者罰鍰後，會依比例最多再發一百餘萬元。除依法對元山蛋品公司裁罰，桃園地檢署也於日前起訴業者，並建請法官從重量刑。

桃園市長鄭文燦表示，重罰不肖業者是基本原則，衛生局已祭出三四八萬元罰鍰，此案部分是由稽查員主動出擊，貢獻值的標準、檢舉獎金的額度得視情況而定，一切都有憑有據。

桃市府衛生局補充，十萬元獎金之外，後續待市府收到業者罰鍰後，會再依「桃園市檢舉違反食品衛生法規案件獎勵辦法」，發放廿五％至六十％的獎金，兩名檢舉人最多可再獲一百餘萬元，並非「只有十萬元」，由於業者提出訴願、行政訴訟，雖皆已被駁回，還是要把行政程序走完。

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