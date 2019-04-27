明年春節連假 至少放7天

2019-04-27

蘇揆︰小年夜開始放假

〔記者李欣芳、詹士弘／綜合報導〕行政院長蘇貞昌昨表示，明年農曆年起春節連假最少七天。行政院人事行政總處說明，人事總處已將明年行事曆及放假日期報請行政院核定，目前蘇揆還未批示，由於今年人事總處提早作業，有關明年春節放假的問題，人事總處可望在五月份公布。

蘇貞昌昨日南下雲林，視察濁水溪沿岸揚塵防制工作，針對春節放假議題，作出原則性規範。他強調，往後放假都要在除夕的前一天，同時用補上班挪假的方式讓假期連續，用這種排假方式，明年過年開始年假最少七天，未來十年中有一年連假可達十天，如此安排有利交通更順暢，也更方便國人安排休憩旅遊。

用補上班挪假方式 讓假期連續

人事總處表示，未來的農曆春節將放七天到九天，是經估算後合理的放假天數。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，院長蘇貞昌所說的是大方向，目前仍在行政院討論中、尚未核定。人事總處已經將方案送到行政院，按公文流程最後必須由蘇貞昌核定通過。

Kolas也表示，以明年春節為例，除夕為一月廿四日，因此除夕的前一天小年夜（一月廿三日）便開始放假，但並不是將除夕的前一天統一訂定為國定假日，而是採取「挪假」的方式，必須擇期補班。

明年年假可望休7天

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