衝擊健保資源 衛福部︰風險大難承擔

2019-04-27

藍委提案放寬中國人來台長照掀波

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨立委黃昭順、顏寬恒等人提案，打算放寬中國人來台定居條件、取得身分後可納入健保和長照；衛福部次長薛瑞元說，事前完全沒被徵詢，昨天看到新聞才知道，且這提案「風險太大、無法承擔」。

立委黃昭順原擬提案，希望「基於人道考量」放寬來台定居標準，讓符合我國「長期照顧服務法」第三條所訂的身心失能者與家庭照顧者，也就是包括「身心失能持續或預期達六個月以上者」、「身體或心智功能部分或全部喪失，致其日常生活需他人協助者」及「家庭中能對失能者提供規律性照顧之主要親屬或家人」，均可申請來台定居。

此項提案還沒提出，就引發軒然大波。薛瑞元說，事前完全沒有人來徵詢衛福部意見，目前長照基金一年約三二○億元，如果按提案的內容開放，根本無法估算有多少人來台、失能情況如何、需要多少長照資源，「這風險實在太大，我們承擔不起，幸好立法院已撤銷提案。」

事前未徵詢、也無法估算需耗多少資源 幸已撤案

健保署長李伯璋說，中國人來台只能自費醫療，目前中國配偶依現有規定取得身分證，有健保和長照資格是一回事，若放寬親屬都能來台使用健保跟長照，風險太大了，根本不知道健保得額外負擔多少資源。

健保總額今年首次突破7千億 負擔越來越大

健保總額每年都在成長，今年首次突破七千億元，各種新藥、療法費用越來越貴，且我國國民醫療保健支出中，健保的占比也逐漸增加，二○一七年已超過五十三％；前衛福部長林奏延前年卸任時提到，已開始規劃三代健保，顯示健保負擔越來越大，需要更多財源。

人道醫療別無限上綱 健保署長︰不能當冤大頭

李伯璋說，對外國人的緊急人道醫療救治是一回事，但不能將人道醫療無限上綱、擴大解釋成開放中國親友都來做醫療，「我們不能當冤大頭」。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立說，立委的提案不妥，台灣的長照財源來自各種稅捐，和一般保險制不一樣，因財源預估是根據國家現在和未來的人口來推估，納入不在人口推估內的增長，財務會無法負荷。

林金立也說，各國開放移民皆希望帶入勞動力和專業力，沒有國家會移入一堆「本身就已經需要照顧的人」；他也指出，目前政府積極發展長照，但離完全的覆蓋率還有一大段距離，現階段仍需穩健向前走，「台灣無法承擔那樣的狀況」。

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