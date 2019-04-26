健康充電站─治療肺癌講座

台大醫院外科部醫師徐紹勛、腫瘤醫學部醫師徐偉勛4月30日下午1時15分至4時5分，在該院兒醫大樓B1講堂（台北市中正區中山南路8號）分別主講「肺癌外科治療新進展」、「肺癌的藥物治療」。此活動需事先報名，報名電話（02）2356-2098癌症資源中心。
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