妊娠糖尿病不忌口 產下4.6公斤巨嬰

2019-04-26

記者劉濱銓／南投報導

衛福部南投醫院日前為一名30歲患妊娠糖尿病的產婦接生，以剖腹方式協助她產下重逾4600公克的巨大男嬰。由於孕婦產前不忌口、血糖過高，導致新生兒的胰島素分泌量過多，新生兒的血糖原本為100mg/dl，但在出生1個小時後，卻驟降到20mg/dl，很可能因低血糖而喪命，幸賴醫師緊急補充葡萄糖，才保住小命。

新生兒低血糖 險些喪命

院方表示，新生兒體重超過4000公克，就可視為巨嬰，該名產婦之前在診所產檢時，就被醫師告知罹患妊娠糖尿病，但因沒有妥善控制病情，飲食仍不忌口，血糖一度飆破400mg/dl，對母親與胎兒都會造成相當大的風險。

衛福部南投醫院婦產科主任陳麗琴指出，妊娠糖尿病是孕婦本身無糖尿病病史，但懷孕時因胎盤分泌荷爾蒙，使得胰島素功能下降，造成血糖濃度異常升高的代謝問題。

當孕婦被診斷出妊娠糖尿病時，醫師都會叮囑孕婦注意飲食控制，依身體狀況適度運動，定期監測血糖，空腹血糖應控制在95mg/dl以下，飯後2小時的血糖則是控制在120mg/dl以下。

一旦孕婦的血糖濃度升高，胎兒血中葡萄糖濃度也會升高，導致寶寶可能會因吸收過多糖分而生長迅速，成為「巨嬰」，過大的胎兒可能會在生產時造成難產、鎖骨骨折、孕婦陰道嚴重撕裂傷等傷害，也容易導致器官發展不全、畸形等風險，出生後也容易肥胖，罹患糖尿病的風險也會提高，孕媽咪不可不慎。

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