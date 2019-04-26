治療學童尿床 藥物＋訓練雙管齊下

2019-04-26

記者詹士弘／雲林報導

10歲的蔡弟弟在媽媽陪伴下，走進診間時，眼神十分怯懦，不敢跟醫師四目相對，神情顯得極度不自在，蔡媽媽沒等他坐下，就爆怒告訴醫師：「他都這麼大了，還每晚尿床，光洗他的床單就夠了，說也說了，打也打了，就是沒效！」

家長多鼓勵、少責罵

醫師告訴媽媽，治療小孩夜尿必須藥物及行為治療雙管齊下，多鼓勵、少責罵。而蔡弟弟經過半年療程，不僅不尿床了，原本緊繃的親子關係也得到緩解。

成大醫院斗六分院泌尿科醫師翁涵育表示，醫學上的「小兒尿床」定義是，超過5歲的孩童在沒有泌尿或神經系統異常下，在睡眠中有不自覺解尿的情形。若1星期超過2次，且連續3個月，就須考慮由小兒腎臟科或泌尿科醫師介入治療，經過評估，蔡弟弟是單一症狀尿床。

身體器官或神經未成熟

翁涵育表示，夜間遺尿症並非孩子故意調皮作怪，只是身體器官或神經未成熟，照顧者應避免責備、謾罵，改以鼓勵的方式做行為導正治療。

目前仍以抗利尿激素Desmopressin為治療主要用藥，服用前後應配合少喝水。另外，可透過行為治療，導正不適當的喝水及解尿習慣，限制睡前2至3小時飲水量，並避免含咖啡因或糖分高飲料。

當孩子尿床時，請他一起協助清洗衣物、被單；若沒有尿床，不要吝嗇給予鼓勵；在小孩身上配戴特殊裝置，當偵測到尿液滴出，即以震動或鬧鈴方式叫醒沉睡中的小朋友起床尿尿。

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