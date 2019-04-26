少婦老是睡不飽 檢查竟是罹血癌

2019-04-26

記者蘇孟娟／台中報導

台中一名36歲年輕媽媽老是感覺睡不飽，持續2、3個月均不見改善，赴醫檢查赫然診斷出罹血癌，因找不到配對成功的骨髓移植，後來經由妹妹的骨髓採半吻合周邊血造血幹細胞移植，目前追蹤滿2年且無復發情況，重拾健康的生活。

妹妹半吻合骨髓移植 重拾生機

台中榮總血液腫瘤科主治醫師林政賢指出，血癌發生原因不明，約僅1/3的病患可以找到人類白血球抗原（HLA）配型完全相合的骨髓移植捐贈者治療，其他包括臍帶血幹細胞、HLA配型不相合周邊血造血幹細胞移植各有缺點，目前漸由親子間半吻合周邊血造血幹細胞移植為治療替代方案。

這名年輕媽媽約在2年前不時出現濃厚疲倦感，而且不管怎麼睡總感覺睡不飽，持續2、3個月後均未見改善，到醫院檢查竟罹急性白血病（血癌），好不容易熬過化療療程，半年後就復發，再度接受化療同時尋求骨髓配對移植但未配對成功。

因個案雙親年邁、子女年幼都不適合捐贈骨髓，最後採取親妹妹的半吻合骨髓捐贈移植，目前已追蹤滿2年且無復發情況。

台中榮總4年來已替17名急性白血病患者進行半吻合骨髓移植，逾2年的長期存活率達76.2%，其中最長者已追蹤36個月，與完全配對吻合骨髓移植者的治療成績相當。

但醫師提醒，半吻合異體移植者會有較高的移植後巨細胞病毒感染的併發症，須在移植前後使用抗巨細胞病毒藥物治療；曾有29歲的患者接受母親捐贈的半吻合骨髓移植，因巨細胞病毒感染造成幹細胞衰竭，二度接受半吻合骨髓移植並持續使用抗病毒藥治療，也已追蹤近兩年且無復發。

林政賢提醒，民眾若發現不明原因逾一週高燒不退、異常出血不易止血或常出現不明瘀青、呼吸易喘或疲倦感持續等表現，最好到醫院檢查。

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