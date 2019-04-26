海洋台灣之光！恆春半島再發現7種獨有珊瑚

2019-04-26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島海洋資源豐富，珊瑚礁生態更是全球知名，墾管處委託海洋學者戴昌鳳研究三年，發現七種當地獨有的八放珊瑚，分別以恆春半島地名「墾丁」、「恆春」、「南灣」、「砂島」命名，提高墾丁全球知名度，堪稱海洋台灣之光。

以墾丁、南灣等地名命名

台灣大學教授戴昌鳳針對園區海域蒐集各種八放珊瑚進行調查，有系統地分析形態及基因序列等分類鑑定，已知種類高達兩百一十二種，多樣性居台灣之冠，更包含七種新命名的種類。

戴昌鳳調查並命名的包括「墾丁羽珊瑚」、「南灣雪花珊瑚」、「南灣葇荑軟珊瑚」、「墾丁肉質軟珊瑚」、「歐德雷厚葉軟珊瑚」、「砂島錦花軟珊瑚」及「恆春骨穗軟珊瑚」等七個新種，除了歐德雷厚葉軟珊瑚是以協助鑑定的國外學者命名，其他都採用恆春半島地名。

已發現212種八放珊瑚

墾管處保育課表示，早年墾丁國家公園成立後的調查，因人力及鑑定技術受限，僅發現六十餘種八放珊瑚種類；這次從二○一七年重啟的調查，一口氣擴充到兩百一十二種，其中一百四十七個屬於恆春半島新記錄種，有助於珊瑚生物相關研究。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/