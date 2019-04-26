自閉生熬過霸凌 奪身障甄試英文類科榜首

2019-04-26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「我不恨曾經欺負過我的人，但我想讓他們看到，我找到自己的舞台並正在發光發熱！」

台中家商應用外語科學生石彥柔是中度自閉症者，國中求學路一度慘被霸凌，當時她逆來順受、隱忍畏縮，直到上了高中感受到師生關懷，開啟自信開關，參加身心障礙學生升學大專校院甄試，奪得自閉症外語英文類榜首，可望進入雲科大等優秀國立大學。從未拿過第一名的她直說，最想讓曾經看不起她的人知道，身心障礙者也能發光發熱。

石彥柔三歲時因老盯著天花板或鏡子說話，不愛與人互動，家人帶到醫院鑑定是中度高功能自閉症者，石媽媽帶她到處奔走早療，小學幾乎一半時間請假，沒享受到太多校園生活。

升上國中雖已能跟人應對，但資源班的身分，讓同學對她另眼相待。石媽媽說，有天彥柔回家拿著香水猛噴衣服，細問下才知同學老說她的衣服臭，會踩髒她的衣服，甚至丟到垃圾桶，或藏她的課本、在她桌上踩腳印等，連彥柔遇車禍需靠枴杖助行，還會有人把枴杖藏起來。

石媽媽說，自閉症者常有一套「標準作業流程」，某個程序突被變動，就會手足無措，像是課本不見了，會讓她整節課無所適從，當時同學不懂這樣的行為會造成多大的傷害，原本能跟人應對的彥柔變得畏縮壓抑，更完全失去自信。

台中家商師生關懷 開啟自信

三年前，石彥柔入學台中家商，導師李苑菁對她一視同仁，加上同學熱情友善，石彥柔第一次發現上學的樂趣，高一首次段考商業概論考逾九十分，這是她首度考到九字頭的分數，驚喜發現，原來自己的表現可以跟正常人「平起平坐」。

這個經驗讓她對學習變得有興趣且專注，因為出自單親家庭，從小看著從事家政類工作的媽媽獨力撐起一家三口生計，她自立自強拚課業。石媽媽說，彥柔手不釋卷到逛夜市、參加泳渡日月潭，都要帶著教科書看才行。

石彥柔說，她在台中家商感受到不會被同學或老師拒絕的氛圍，雖仍不擅長人際關係，但已能自在跟大家互動。這次挑戰身心障礙學生甄試，得知可升學雲科大等國立大學，她說：「彷彿被雷打到般難以置信。」

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