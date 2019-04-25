解尿困難速就醫 避免惡化傷腎臟

2019-04-25

文／謝卿宏

臨床上，解尿困難會因病情表現出不同的症狀，如需用力解尿、小便速度慢、尿流細小、解尿斷斷續續、尿不乾淨、需用異常的姿勢才能解出小便、甚至無法解尿與尿滯留，有時也會有頻尿和尿失禁；由於這些症狀都沒有特異性，很難只憑病人的主訴就做出正確診斷。

診治時要詳細問診，尤其是否有糖尿病、用藥史、是否剛開刀等情形，而婦科內診常能初步辨明生殖泌尿道的病因，解尿量和餘尿量也有參考價值。

由於解尿困難患者常合併泌尿道感染，所以都要做尿液的常規檢查和細菌培養，而尿路動力學檢查更能鑑別診斷患者解尿困難的病因是膀胱收縮無力、尿道出口阻塞、或是逼尿肌和尿道括約肌協調不良。

解尿困難的常見致病因有：尿道狹窄、尿道扭曲、膀胱頸息肉、膀胱結石、藥物作用、膀胱過度脹大、老化（神經退化）、用力排尿的惡性循環、逼尿肌和尿道括約肌協調不良、精神壓力或創傷、子宮頸癌根除性子宮切除術、子宮脫垂、子宮肌瘤、陰道前壁腫瘤、與尿失禁或骨盆重建手術。

有解尿困難時，除應找出潛在的致病因對症治療外，一定要防治泌尿道感染，更要讓膀胱休息，以避免膀胱過度膨脹而引起膀胱壁與膀胱表面的神經受損，所以要在適當時機放置導尿管，或做膀胱造口術來引流膀胱。

一般而言，用膀胱造口管做膀胱引流還是比較好，因為這時可以讓病人訓練解尿，而且膀胱造口管還可以測餘尿。

對於原本沒有解尿困難的患者，若在尿失禁或骨盆重建手術後發生解尿困難，一定要儘速查明尿道阻塞的原因，以免惡化危及腎臟功能。

近來尿道吊帶與陰道網膜手術盛行，常有病人術後解尿困難來求診，因此，若在該手術兩個月後，仍然有解尿困難或是不順暢，就要儘速就醫評估，或解開吊帶或網膜。

（作者為茂盛醫院婦女泌尿科主任）

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