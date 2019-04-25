肝腫瘤破裂 「載藥微球」栓塞救命

2019-04-25

文／許樹湖

南投63歲黃姓菇農患有B肝卻未定期追蹤，甚至還常利用夜間工作空檔，偷喝兩杯提神，日前他因腹痛休克送往急診，檢查發現竟是8公分肝腫瘤破裂所致，原本預估僅剩不到1個月的性命，藉由化放療、載藥微球栓塞等方式，總算順利撿回一命，目前正追蹤治療，也讓他決心戒酒，大嘆：「酒真是害人的壞東西！」

黃先生的母親為B型肝炎帶原者，因母子垂直傳染而得到B肝，但他卻置之不理，除了生活作息不正常，更喜歡半夜工作時喝酒提神，因此當因肝腫瘤破裂送醫後，病情已經十分嚴重，只好先緊急透過傳統栓塞治療，狀況雖一度穩定，但隨後病情仍急轉直下。

患B肝未追蹤 還愛喝酒提神

原因是體內多顆肝腫瘤，其中一顆侵襲到大腸，導致血便，醫療團隊安排手術切除腫瘤，之後又因黃疸過高導致瀕臨肝衰竭，患者當時自認時日不多，甚至立下遺囑，全家陷入愁雲慘霧之中。

化療防癌擴散 栓塞阻斷生長

雖然患者的肝臟佈滿腫瘤，但團隊成員仍不放棄，經評估狀況後，半年來建議先透過光子刀、標靶藥物治療等方式控制癌細胞擴散，再以3次「載藥微球栓塞」手術阻斷癌細胞生長，才讓患者的腫瘤指數奇蹟似的恢復正常。

有別於傳統栓塞治療，「載藥微球」栓塞治療則是從鼠蹊部開小洞，利用血管攝影儀器，將導管深入靠近腫瘤的肝動脈，由搭載藥物、可隨血管形狀變形的「微球」（體積約100-300µm），通過腫瘤最微小的血管分枝慢慢釋放藥物抑制癌細胞，除可大幅降低副作用，也減少藥物對其他器官傷害。

提醒患有B型肝炎或C肝炎的民眾，因肝癌早期幾乎沒有症狀，若等到嚴重肝硬化或腫瘤變大，治療上則更加困難，必須定期接受腹部超音波掃描、肝功能和甲型胎兒蛋白檢查，也應避免酗酒、吃來路不明的藥物、發霉的食物等，才能有效預防肝癌。

（作者為亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師）

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