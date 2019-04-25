瞬間漆黑看不見 嬤眼窩長腦膜瘤

2019-04-25

記者賴筱桐／新北報導

76歲的邱黃碧霞2年前陪孫子玩遊戲時，突然間右眼什麼都看不到，讓她嚇壞了，以為將終生失明。經就醫確診是長在眼窩的腦膜瘤，壓迫到視神經。在接受15個月的「高階弧形強度調控」放射治療後，重見光明，視力已恢復至1.0。

實施放射治療 視力恢復1.0

台灣大學醫學系教授、亞東醫院副院長暨眼科部主任張淑雯表示，視神經鞘腦膜瘤是極其罕見的疾病，按照國外統計的發生率推算，台灣2300萬人口大約只有6名病例。

腦膜瘤壓迫視神經 極罕見

亞東醫院眼科部眼神經科主任黃子倫指出，視神經鞘腦膜瘤經常發生於中年婦女身上，原因不明，好像眼睛通往腦部的傳導線開關被關掉，嚴重時，會沿著視神經侵犯腦部，造成眼球突出，或影響腦部功能，由於疾病好發年紀與白內障好發年紀重疊，常被當作白內障治療，等開刀後視力沒有恢復，才知道診斷不正確。

亞東醫院放射腫瘤科醫師謝忱希表示，腦部的腫瘤有3成是腦膜瘤，傳統的放射線治療容易造成視神經、視網膜、三叉神經、顏面神經或認知功能的傷害，但隨著放射治療技術進步，運用「弧形強度調控」放射治療與影像導引放射治療，可以精準針對患部範圍定位，掌握放射劑量，減少副作用，增加治癒機率。

邱黃碧霞說，2年前陪孫子玩時，她摘下眼鏡並遮住左眼，突然發現右眼一片漆黑，至眼科診所也查不出病因，輾轉到亞東醫院進一步檢查，發現是長了一顆腦膜瘤，緊緊包住她的右眼窩視神經，造成視力受損。經過治療，能夠再度看見心愛的孫子和家人，她感謝醫療團隊協助。

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