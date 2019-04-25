太大顆剝半或磨粉? 2種藥不適合

2019-04-25

〔記者林惠琴／台北報導〕「藥太大顆吞不下去，可不可以剝半或磨粉呢？」面對患者常提出的類似問題，台北市立聯合醫院陽明院區藥劑科藥師蘇柏名表示，若是長效緩釋劑型、腸溶膜衣錠，不可剝半或磨粉，否則可能影響藥效，甚至增加副作用。他建議拿藥時可檢視藥袋或相關說明，外籍照顧者未必懂中文或英文，建議家屬協助確認。

可檢視藥袋 或問藥師

蘇柏名解釋，長效緩釋劑型的作用，是指服藥後藥品在身體內緩慢釋放，於一段時間保持血液中一定濃度，以達到穩定療效。萬一剝半或磨粉，藥品在短時間內大量釋放、吸收，恐會影響療效。例如降血壓藥可能就因此無法長時間維持濃度，干擾疾病控制，甚至會有一時過度釋出，增加副作用，或提高與其他藥品或食品交互作用風險。

另一種是腸溶膜衣錠，該藥的設計是為讓某些藥品避開胃酸的破壞，使藥品能夠進到腸道內再被溶解吸收，若剝半或磨粉破壞這層外衣，藥品結構極可能在胃中就因酸性環境而改變，失去治療效果。

蘇柏名指出，一般來說，醫療院所的藥袋或藥品的標示、說明書上，應該會有長效緩釋劑型、腸溶膜衣錠的相關說明，或註記不可磨粉等訊息，民眾可注意一下。

萬一服藥者有特殊需求，蘇柏名建議，就醫時先告知，讓醫師盡量開立能夠剝半或磨粉的劑型。若不確定是否可剝半或磨粉，可聯繫原領藥藥師，或至鄰近藥局藥師求助。

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