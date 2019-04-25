科大繁星放榜 瑞工出現首位女榜首

2019-04-25

〔記者林欣漢、吳柏軒／綜合報導〕一○八學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學昨天放榜，總招生名額二九七○名，三八二○人報名，共錄取二一一九人，錄取率五十五．五％、較去年降十六．二％，競爭激烈。新北市瑞芳高工資訊科學生詹宜如，成績名列全國電機與電子群第一名，如願錄取國立台灣科技大學資訊工程系，是瑞芳高工創校以來第一位科大繁星甄選女榜首。

詹宜如熱愛資訊 如願錄取台科大

「能徜徉在喜歡的資訊領域中學習、探索，就算辛苦也不覺得累。」詹宜如說，在瑞工三年很充實更充滿挑戰，雖然常留到晚上九點才離開學校，但很值得，因為從程式設計到晶片開發，處處都有奧妙，未來想當工程師，對大數據、人工智慧、機器人等領域，相當有興趣。

瑞芳高工教務主任林騰文說，宜如在三年間考取四張資、電類丙級證照，及二張乙級證照，通過全民英檢中級，在十多項競賽獲獎，榮登榜首學校甚感光榮。校長顏龍源表示，宜如的表現足以說明女生讀工科，只要勤奮努力、踏實學習，表現依然傑出傲人。

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