稻米產量暴增2成 餘糧收購增加7萬噸

2019-04-25

〔記者簡惠茹／台北報導〕去年天候大致穩定，沒有重大天災，稻米單位面積產量暴增近二十％，總量增到一百九十四萬公噸，恐衝擊今年米價。農委會昨天宣布一期稻作將放寬餘糧收購上限，預計最高增加收購七萬公噸，外銷米目標則設定為十五萬公噸，比去年增加兩倍多。

農委會主委陳吉仲表示，去年每公頃稻米生產量從原本約六千公斤增到七千多公斤，增加近二十％，因此今年第一期稻作，政府公糧收購中的餘糧收購不受每公頃三千公斤的限制，依照各縣市近年稻穀每公頃平均產量加計十％收購餘糧，穩定稻米市場價格，預計投入十六億元，增購七萬公噸。

外銷目標15萬噸 較去年增加2.4倍

農糧署副署長莊老達指出，今年農委會也首度新增稻米外銷市場拓展行銷計畫，促進國內新期稻米銷售國際市場，今年到三月二十二日已輔導售出一萬五千五百公噸白米，全年預估可外銷十五萬公噸，比去年四萬四千公噸多，貿易商接洽市場已經有中國、埃及、巴紐幾內亞和新南向國家。

進口9.4萬噸米 流入市場不到一半

此外，莊老達表示，業者擔心進口米衝擊國內糧價，今年也將管制進口米市場流通量，政府進口的九．四萬公噸中，實際進到國內市場的低於二分之一；今年飼料用米、外銷米和其他加工用量總計可以增加公糧銷售量達五十萬七千公噸，比往年增加十二到十三萬公噸。

獎勵節水 不種稻每公頃最高給8.7萬

除了平衡稻米供需穩定價格，莊老達表示，今年開始針對石門水庫、寶山水庫等水資源競用區的田地建立常態性輪灌制度，與經濟部結合提供節水獎勵，若不種稻，農委會和經濟部合計每公頃最高給付八．七萬元。今年二期也率先在台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣和台南市試辦轉作景觀作物者，給予種植獎勵金每公頃五．五萬元，水稻面積可望從現在二十八萬公頃減少到二十五到二十六萬公頃。

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