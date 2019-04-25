花博閉幕虧12億 議員要盧秀燕道歉

2019-04-25

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博昨日閉幕，總計虧損十二．三二億元。台中市議會進行花博預算及執行進度專案報告時，民進黨議員認為市長盧秀燕的免費入園政策沒有替花博創造效益，反而支出更多權利金，要求她向市民道歉。盧秀燕則表示，花博不是以營利為主要目的，她提出市民免費政策是順應民意，新政策絕無導致營收虧損。

台中花博在去年十一月三日開幕，昨天閉幕。根據交通局統計，入園人次為七百廿四萬六千六百八十人次，免費入園則有二百卅三萬七百一十四人次。

質疑免費入園讓收支短差

民進黨議員江肇國、施志昌質詢時指出，前市府規劃讓每位市民持花博卡免費參觀一次花博，第二次參觀就會為花博創造收入；可惜盧秀燕為反對而反對，上任後推行新的免費入園政策，市民不論入園幾次，都不會為花博創造收益。此外，因權利金的計算方式，使得入園的市民愈多，市府支出愈多，這支出由全體市民一起買單，盧秀燕的免費政策如同一顆老鼠屎，壞了整個花博，應該向市民鄭重道歉。

民進黨議員賴佳微表示，台北花博展期一百七十一天，預算一百卅五．九一億元，營收入庫十三億九千二百八十七萬元；台中花博展期一百七十三天，預算八十八．一七億元，收支短差十二．三二億元，兩相比較，台中花博是失敗的。民進黨議員謝明源也說，花博三分之二展期是在盧秀燕任內，花博虧損是盧秀燕的責任。

國民黨議員楊正中及李中則表示，花博在前朝就注定虧損，因為前市府與廠商簽訂的合約顯示，無論門票售價多少，每張票市庫都只能拿到一百廿元，光門票收入就要虧損十二億多元，現在卻將虧損歸咎盧秀燕，根本是倒果為因。

盧：新政策絕未導致虧損

盧秀燕指出，前市府辦理花博的所有措施，她概括承受；而提出市民免費政策是因為花博卡遭到許多市民反對，她重視民意，才開放市民持身分證免費參觀花博。

盧秀燕也說，前台中市長林佳龍支持免費政策，因為台中市民共二百八十萬人，但花博卡製作三百萬張；而目前免費入園人次合計二百卅三萬人次，未超出三百萬，所以新政策絕無導致營收虧損。她也希望議員不要因為反對她而糟蹋花博，花博如果做不好，是她的責任，而成功是兩位前任市長跟多位志工的努力，尤其是林前市長。

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