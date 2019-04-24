虐打綑綁同居人4歲女 狠男判刑

2019-04-24

〔記者楊政郡／台中報導〕四十一歲張男與賴女同居產下一男嬰，兩人懷疑賴女與前夫生的女童欺負男嬰，又對張比中指，竟將年僅四歲的女童帶進廁所以皮帶打臉、徒手毆打。另擔心女童晚上欺負男嬰，將她左手綑綁，繩子另端綁櫃子上，此案因賴女向社工人員透露而曝光，法官判處張男傷害罪七月及妨害自由四月徒刑，賴女另案審結。

判決書指出，賴女與盧男離婚後，帶著四歲的女兒與張男同居，二○一六年五月產下一名男嬰。兩人發現女童疑似會偷偷拿棉被、枕頭蓋住男嬰，加上賴女要女童叫張男「爸爸」，女童卻對他比中指，張男憤而以皮帶打女童的臉，賴女還將女童拉進廁所繼續抽打。另外怕大人都睡著了，女童又欺負男嬰，賴女在晚上女童就寢時，以塑膠繩綑綁女童左手，另一端綁在櫃子上，種種體罰造成女童臉部、身體多處紅腫、瘀青。

案經女童生父盧男提告，張男否認傷害、妨害自由，辯稱當天是賴女將女童帶去廁所打，他僅「作勢」要打女童但沒打，而賴女用繩子綁女童他也未參與。法官最後採信女童及賴女供詞，判處張男傷害罪七月及妨害自由四月徒刑，賴女另案審結。

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